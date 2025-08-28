UEFA Avrupa Ligi torbalar belli oldu! Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki rakipleri, Avrupa Ligi kura çekimi öncesi merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi’nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında karşılaşacağı muhtemel rakipler, play-off maçlarının tamamlanmasının ardından netlik kazandı.

UEFA AVRUPA LİGİ TORBALAR

1.⁠ ⁠Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.⁠ ⁠Torba: Fenerbahçe, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.⁠ ⁠Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.⁠ ⁠Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin hangi takımlarla karşılaşacağını belirleyecek Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Avrupa Ligi lig aşamasında ilk maçını 24-25 Eylül 2025 tarihlerinde oynayacak. Lig aşaması 29 Ocak 2026’ya kadar sürecek ve ilk sekize giren takım doğrudan son 16 turuna yükselecek.

İlk sekize giremeyenler ise son 16 play-off turunda mücadele edecek. Eleme aşaması kuraları 30 Ocak 2026’da, son 16 ve çeyrek final eşleşmeleri ise 27 Şubat 2026’da yapılacak. Avrupa Ligi finali ise 20 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.