Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı?

Samsunspor - Panathinaikos maçı için nefesler tutuldu! Kırmızı-beyazlı ekip, 33 bin 919 kişilik Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Avrupa arenasına ilk kez çıkacak. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, Afonso Sousa oynayacak mı?

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇ KADROSU İLK 11

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, kendi sahasında Panathinaikos’u konuk ediyor. Mücadele öncesi teknik direktör Thomas Reis’in sahaya süreceği muhtemel 11’ler netleşti.

Samsunspor muhtemel 11: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Makoumbou, Dimata, Emre, Marius

Panathinaikos muhtemel 11: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Cerin, Chrivella, Tete, Pellistri, Bakasetas, Swiderski

AFONSO SOUSA PANATHİNAİKOS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Samsunspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Afonso Sousa, Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

Portekizli futbolcu, sezon başında Lech Poznan formasıyla Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı için UEFA statüsü gereği Avrupa Ligi listesine dahil edilemedi.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Panathinaikos maçı Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. 33 bin 919 kişilik yeni stadyum, ilk kez bir Avrupa kupası maçına ev sahipliği yapacak. Samsunspor - Panathinaikos maçı futbolseverlerle HT Spor ekranlarından canlı olarak buluşacak.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverler Samsunspor - Panathinaikos maçını şifresiz olarak izleyebilecek. HT Spor üzerinden yapılacak canlı yayın ile heyecan dolu 90 dakika için geri sayım başladı.

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma yolunda kritik önem taşıyan rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Samsunspor - Panathinaikos maçı saat 20.00’de başlayacak. Maç Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto tarafından yönetilecek.