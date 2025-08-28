Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı?

Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı?
Samsunspor, Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi, Play-off, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş heyecanı Samsun’da yaşanıyor. İlk maçta Yunanistan’da Panathinaikos’a 2-1 mağlup olan Samsunspor, tur umudunu evindeki karşılaşmaya taşıdı. Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11 heyecanla bekleniyor. Afonso Sousa oynayacak mı, Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda netlik kazandı.

Samsunspor - Panathinaikos maçı için nefesler tutuldu! Kırmızı-beyazlı ekip, 33 bin 919 kişilik Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Avrupa arenasına ilk kez çıkacak. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, Afonso Sousa oynayacak mı?

Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı? - 1. Resim

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇ KADROSU İLK 11

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, kendi sahasında Panathinaikos’u konuk ediyor. Mücadele öncesi teknik direktör Thomas Reis’in sahaya süreceği muhtemel 11’ler netleşti.

Samsunspor muhtemel 11: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Makoumbou, Dimata, Emre, Marius

Panathinaikos muhtemel 11: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Cerin, Chrivella, Tete, Pellistri, Bakasetas, Swiderski

Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı? - 2. Resim

AFONSO SOUSA PANATHİNAİKOS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Samsunspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Afonso Sousa, Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

Portekizli futbolcu, sezon başında Lech Poznan formasıyla Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı için UEFA statüsü gereği Avrupa Ligi listesine dahil edilemedi.

Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı? - 3. Resim

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Panathinaikos maçı Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. 33 bin 919 kişilik yeni stadyum, ilk kez bir Avrupa kupası maçına ev sahipliği yapacak. Samsunspor - Panathinaikos maçı futbolseverlerle HT Spor ekranlarından canlı olarak buluşacak.

Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı? - 4. Resim

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverler Samsunspor - Panathinaikos maçını şifresiz olarak izleyebilecek. HT Spor üzerinden yapılacak canlı yayın ile heyecan dolu 90 dakika için geri sayım başladı.

Samsunspor - Panathinaikos maç kadrosu ilk 11: Afonso Sousa oynayacak mı? - 5. Resim

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma yolunda kritik önem taşıyan rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Samsunspor - Panathinaikos maçı saat 20.00’de başlayacak. Maç Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto tarafından yönetilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ruhsatlı 30 bin 'kaçak' 100 bin: Konya Kapalı Havzası için kabus senaryo2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Kenan Özkan kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerBarış Kenan Özkan kimdir, ne iş yapıyor?Başakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer? - HaberlerBaşakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer?Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor? İşte yeni formatın detayları! - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl yapılıyor? İşte yeni formatın detayları!2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi - Haberler2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi! Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Beypazarı... Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı... - HaberlerBeşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı...
Sonraki Haber Yükleniyor...