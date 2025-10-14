Tiryakiye uzman uyarısı: Sigara, pıhtı riskini artırıyor

Ziyneti KOCABIYIK- Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, obezite ve sigara kullanımının tromboz (kan pıhtılaşması) riskini artırdığını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakarsak dünyada en çok ölüme yol açan sebepler arasında tromboz birinci sırada duruyor. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen çok farkında değiliz” dedi.

Ar, damar sisteminde pıhtı oluşması durumunda damardaki kan akışının durma noktasına geldiğini ve organların olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İlgili Haber Gençleri sessizce esir alan hastalık ankilozan spondilit: Fıtık sandığınız bel ağrısı hayatınızı karartabilir

EN BASİT EGZERSİZ BİLE RİSKİ DÜŞÜRÜR

Hareketli yaşam tavsiyesinde bulunan Ar, “Trombozun basit tedbirlerle üstesinden gelinebilecek bir sağlık problemi olduğunu aktaran Dr. Ar, “En basiti egzersiz ve düzenli hareket, sağlıklı beslenme riski önemli ölçüde düşürür. Obezite ve sigara kullanımı, kan pıhtılaşması için önemli bir risk faktörüdür. Sigara damar tıkanıklığını artırıyor” dedi.