Grip vakalarının yarısı Covid-19: Aşı olmayı ihmal etmeyin

ESMA ALTIN - Okulların açılmasıyla beraber artan bulaş riski son dönemde grip vakalarında da artışa yol açtı. Bu süreçte grip vakaları sebebiyle hastaneye başvurular yüzde 40 artarken, bunların yüzde 20’sinin Covid-19 vakaları olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu konuda grip aşılarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Asaf Baygül, eylül ayı ile birlikte grip aşılarının tüm eczanelere geldiğini belirterek, özellikle 65 yaş üstü kronik akciğer, kalp hastalığı, diyabeti, hipertansiyonu, böbrek yetmezliği olan hastalar ile bağışıklığı baskılanmış hastaların mutlaka grip aşısı olması gerektiğini vurguladı.

GRİP AŞISI ÜCRETSİZ

Gribin soğuk algınlığına göre daha ağır seyreden bir hastalık olduğuna dikkat çeken Baygül, ateş, titreme gibi ağır semptomlar gösteren gribin zatürreye dönüşebileceğini, bu durumun risk grubundaki hastalar için ölümcül olabileceğini kaydetti.

Bu risk grubu için grip aşısının SGK tarafından ücretsiz karşılandığını hatırlatan Baygül, 6 ay ile 5 ay arasında çocukların da risk grubunda olduğunu ifade ederek, onlara da aşı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Grip aşısı olacaklar için önemli uyarılarda bulundu. Baygül, yumurta alerjisi olan kişilerin grip aşısı yaptırmaması gerektiğini söyledi. Baygül, isteyen her vatandaşın aşıyı reçete ettirerek eczanelerden temin edebileceğini ve aile hekimliğinde yaptırabileceğini söyledi.