Haberler > Sağlık > Çocuğunu kucağına alamıyordu… Spor yapmadan 38 kilo verdi

Çocuğunu kucağına alamıyordu… Spor yapmadan 38 kilo verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya, Çocuk, Kilo Verme, Diyet, Sağlıklı Yaşam, Spor, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da yaşayan Samet Güler, eşinin yönlendirmesiyle başvurduğu sağlıklı hayat merkezinde diyetisyen kontrolünde 7 ayda tam 38 kilo verdi. 143 kilodan 105 kiloya düşen Güler’in hedefi 85 kilo. Spor yapmadan yalnızca diyetle bu başarıya ulaştığını belirten Güler, “Zor günler geçirdik. Şimdi o günleri geride bıraktık. İnşallah hedefimize de ulaşacağız” dedi.

Fazla kiloları nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşayan Samet Güler, eşi Dilek Güler'in yönlendirmesiyle özel bir merkeze başvurdu. Diyetisyen hekim Faruk Atalan'ın hazırladığı kişiye özel beslenme programını eksiksiz uygulayan Güler, 7 ayda 38 kilo vermeyi başardı.

“EŞİM ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALAMIYORDU”

Samet Güler'in eşi Dilek Güler, o dönemde eşinin çocuğunu dahi kucağına alamadığını belirterek, "Zor günler geçirdik. Şimdi o günleri geride bıraktık. İnşallah hedefimize de ulaşacağız" dedi.

Çocuğunu kucağına alamıyordu… Spor yapmadan 38 kilo verdi - 1. Resim

HEDEFİ 85 KİLOYU GÖRMEK

Sürecin başında çekingen olduğunu ifade eden Samet Güler ise, "Başta başarabileceğime çok inanmıyordum ama zamanla motivasyonum arttı. Yaklaşık 7-8 ayda 38 kilo verdim. Şu anda 105 kiloyum ve hedefim 85 kiloya kadar inmek" dedi.

SPORSUZ YALNIZCA DİYET YAPARAK VERMİŞ

Samet Güler'in diyete ocak ayında başladığını belirten Diyetisyen Faruk Atalan da, "Samet Bey başta çok kararsız ve çekingendi. Ancak kendisine güvendi ve diyete eksiksiz uydu. Spor yapmaya vakti olmadığını söyledi ancak sadece beslenme ile bu başarıyı elde ettik. Ayda ortalama 5-6 kilo verdi. Temmuz ayı sonu itibariyle 105 kiloya ulaştık" dedi.

Çocuğunu kucağına alamıyordu… Spor yapmadan 38 kilo verdi - 2. Resim

“TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ”

Atalan, sürecin sonunda Samet Güler'e bir ödül vaadinde bulunduklarını da belirterek, "Kendisi tatlıyı çok seviyordu. 99 kiloya düştüğünde bir defaya mahsus ödül olarak tatlı yiyebileceğine söz verdik. Normalde kesinlikle tatlı vermiyoruz ama bu onun için bir motivasyondu" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu kucağına alamıyordu… Spor yapmadan 38 kilo verdi - 3. Resim

Vatandaşlara sağlıklı yaşam merkezlerine başvurmaları çağrısında da bulunan Atalan, "Bu merkezlerde tüm hizmetler ücretsiz. Özel diyetisyen hizmetini burada devlet desteğiyle ücretsiz şekilde alabilirsiniz. Samet Güler gibi onlarca başarılı danışanımız var. Sağlıklı yaşama adım atmak isteyen herkesi merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.

