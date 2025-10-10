Kızılcık Şerbeti hangi gün, bu akşam var mı? Yeni oyuncular diziye dahil oluyor!

Yeni sezonuyla da ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti’ne bu hafta iki yeni karakter dahil oluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti hangi gün, bu akşam var mı, yeni oyuncular kimler?

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gold Film imzalı dizinin yapımcılığını Faruk Turgut üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli’nin oturduğu yapım, yine heyecan dolu sahnelerle izleyicisini ekran başına kilitleyecek.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00’de Show TV’de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Dizinin kadrosu yeni sezonla birlikte genişlemeye devam ediyor. Genç oyuncu Ece Aydemir “Seda” karakteriyle diziye dahil oldu. Seda, Nilay’ın eski mahallesinden komşusu olarak hikayeye katılacak.

Bir diğer yeni isim ise Aleyna Bozok oldu. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Bozok, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi mezunu. Genç oyuncu dizinin 109. bölümünde “Yasemin” karakteriyle ekibe katıldı. Daha önce Yalı Çapkını ve Annem Ankara dizilerinde rol alan Bozok, kısa sürede performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 10 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde Selin Türkmen’in canlandırdığı Çimen karakteri uzun bir aradan sonra dizide yeniden yer alacak.

Yurt dışında eğitimini tamamlayan Çimen, ailesine sürpriz yaparak İstanbul’a dönüyor. Yeni doğan kardeşi Kemal’i görmek için kısa süreliğine gelen Çimen’in dönüşü, ailesinde büyük bir sevinç yaşatacak.

Bu haftaki bölüme Bengü de konuk oluyor. Kıvılcım, Doğa, Işıl ve Çimen’in eğlenmek için gittiği mekanda sahne alan Bengü, seslendirdiği şarkılarla diziye renk katacak.