Aleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu

Aleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu

- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezon kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Yalı Çapkını dizisinde tanınan genç oyuncu Aleyna Bozok, Show TV’nin popüler dizisinde “Yasemin” karakterini canlandıracak.

4. sezonla izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin hikayesine Yasemin karakteri dahil oluyor. Karakteri Aleyna Bozok'un canlandıracağı öğrenirken genç oyuncunun kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor. 

KIZILCIK ŞERBETİ YASEMİN KİM, GERÇEK ADI NE?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 4. sezonuna yeni karakterlerle devam ediyor. Diziye son olarak katılan Yasemin karakteri, 109. bölüm itibarıyla izleyici karşısına çıkacak. Yasemin’in, Çimen karakteriyle yakın arkadaş olacağı ve Arslan ailesi içindeki olayları etkileyen biri haline geleceği belirtiliyor.

Aleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu - 1. Resim

ALEYNA BOZOK KİMDİR?

Aleyna Bozok, son dönemde televizyon yapımlarında yer almaya başlayan genç oyunculardan biri olarak tanınıyor. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde aldı. Üniversite eğitimini ise Nişantaşı Üniversitesi Diyetetik Bölümü'nde tamamladı.

İstanbul doğumlu olan Bozok’un doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 20’li yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Aleyna Bozok, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Aleyna Bozok kimdir? Kızılcık Şerbeti dizisinin Yasemin'i oldu - 2. Resim

ALEYNA BOZOK OYNADIĞI DİZİLER

Aleyna Bozok, televizyon ekranlarında Yalı Çapkını dizisinde yer alarak tanınırlık kazandı. Bu yapımda sergilediği performansla dikkat çekti. Ardından Kanal D’nin Annem Ankara dizisinde “Güneş” karakterini canlandırdı.

