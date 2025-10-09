Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne? Nilay'ın eski komşusu diziye dahil oluyor!

Kızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne? Nilay'ın eski komşusu diziye dahil oluyor!

Kızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne? Nilay&#039;ın eski komşusu diziye dahil oluyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Fenomen dizide son olarak izleyiciler, Seda isimli yeni karakterle tanışacak. Nilay’ın eski mahallesinden gelen komşu rolüyle hikayeye dahil olacak Seda heyecanla bekleniyor. Kızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne soruları gündemde! Seda rolüyle ekrana gelecek genç oyuncu Ece Aydemir dikkatleri üzerine çekti.

Kızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne? Nilay'ın eski komşusu diziye dahil oluyor! - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ SEDA KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda yeni karakterlerle ekranlara geliyor. Dizide Seda rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan karakter, Nilay’ın eski mahallesinden gelen komşusu olarak hikayeye dahil olacak. Dizinin yapımcıları Seda karakterinin hikayeye yeni sürprizler ve gelişmeler katacağını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne? Nilay'ın eski komşusu diziye dahil oluyor! - 2. Resim

ECE AYDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seda karakterini canlandıran genç oyuncu Ece Aydemir, 2001 yılında İstanbul’da doğdu. 1.70 metre boyunda ve 53 kilogram ağırlığındaki Aydemir, oyunculuk eğitimini deneyimli isimlerden Ayla Algan’dan aldı.

Kızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne? Nilay'ın eski komşusu diziye dahil oluyor! - 3. Resim

Kariyerine 2017 yılında başlayan genç oyuncu, ilk dikkat çeken performansını Kalk Gidelim dizisinde Duru karakteriyle sergiledi.

Kızılcık Şerbeti Seda rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Ece Aydemir'in performansı merakla bekleniyor.

