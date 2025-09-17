Kızılcık Şerbeti senaryosu değişti mi, yeni bölüm tekrar mı çekilecek? 105. bölüm merakla bekleniyor!

Kızılcık Şerbeti senaryosu değişti mi, yeni bölüm tekrar mı çekilecek soruları gündemde yerini buldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran 104. bölüm binlerce tepki mesajını beraberinde getirdi. Tepkilerin ardından RTÜK sürece dahil oldu, yeni bölüm fragmanı platformlardan kaldırıldı ve senaryoda değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARYOSU DEĞİŞTİ Mİ?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki çirkin ilişki örgüsü sosyal medyada gündem olarak izleyicilerden yoğun tepki aldı. Gelen şikayetler sonrası RTÜK inceleme başlattı. Bunun ardından dizinin yeni bölümü için senaryoda değişikliğe gidildi. Doğa ve Firaz hikayesinde düzenlemeler yapıldığı ve senaryonun bu kısımlarının yeniden yazıldığı iddialar arasında.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM TEKRAR MI ÇEKİLECEK?

Tepkilerin ardından dizinin yeni bölümü için bazı sahnelerde değişiklikler yapıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Doğa ile Firaz karakterleri arasındaki ilişkinin gidişatına dair bölümler yeniden düzenlendi. Bu nedenle de yeni bölüm fragmanı ertelenerek kısa süreliğine platformlardan kaldırıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ 105. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

İzleyicilerin merakla beklediği Kızılcık Şerbeti 105. bölümün yayınlanması bekleniyor. Show TV'nin bu haftaki yayın akışında Kızılcık Şerbeti yeni bölümün yer aldığı görüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ BU CUMA VAR MI?

Show TV’nin yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti’nin 105. bölümü 19 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak. Dizinin fragmanı geçici olarak kaldırılsa da yeni düzenlemeler tamamlandıktan sonra bölüm planlandığı tarihte yayınlanacağı tahmin ediliyor.