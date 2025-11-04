Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Turizmde denetim ve yatırım atağı! 5 bin tesis gözden geçirilecek

Turizmde denetim ve yatırım atağı! 5 bin tesis gözden geçirilecek

Güncelleme:
Turizmde denetim ve yatırım atağı! 5 bin tesis gözden geçirilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde hizmet kalitesini artırmak ve güvenliği sağlamak için önümüzdeki yıl 5 bin tesisi denetleyecek. Tesislerin fiziki şartları ve yangın güvenliği iyileştirilecek, kültürel rotalar artırılacak, ücretsiz halk plajları açılacak ve turizm öğrencilerine çok dilli uygulamalı eğitim verilecek.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Turizmde hizmet kalitesi ve turist memnuniyetini artırmak maksadıyla kapsamlı bir denetim süreci başlatılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, önümüzdeki yıl 5 bin turizm işletme belgeli tesisi denetleyecek. Ayrıca, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin tam teşekküllü Turizm İşletmesi Belgesi’ne geçişini sağlayacak. Böylece sektörde standartlar yükseltilecek.

BAKANLIK 'ÖNCE GÜVENLİK' DİYOR

Bakanlık, Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın gibi olayların bir daha yaşanmaması için önümüzdeki yıl denetimleri sıkılaştıracak. Fiziki şartların iyileştirilmesi ve yangın güvenliği başta olmak üzere tesislerin her açıdan güvenli hâle getirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, kültür ve turizm güzergâhlarının geliştirilmesi, ziyaretçilerin kalış süresi ve harcamalarını artırma hedefiyle yeni projeler hazırlanıyor. Bu kapsamda kültürel ve turistik etkinliklerin tanıtım faaliyetleri artırılacak, kültürel yolculuk rotalarının sayısı 20’ye çıkarılacak.

DÖRT ADET ÜCRETSİZ HALK PLAJI YAPILACAK

Turizm yatırımlarında sürdürülebilir anlayış ön plana çıkarılırken, planlama ve arazi tahsis çalışmalarına da devam edilecek. Turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla dört adet ücretsiz halk plajı yapılacak. Turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilerek sürdürülecek. Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilerin en az üç yabancı dil öğrenmelerine ve turizm işletmelerinde yoğunlaştırılmış beceri eğitimi almalarına yönelik faaliyetler yaygınlaştırılacak.

