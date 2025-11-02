Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halk dört gözle bekliyordu, sezon başladı! Türkiye'nin her yerine gidiyor, tadından geçilmiyor

Halk dört gözle bekliyordu, sezon başladı! Türkiye'nin her yerine gidiyor, tadından geçilmiyor

Kars'ta, yöre halkının dört gözle beklediği kaz kesim sezonu resmen başladı. Eşsiz lezzet Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üreticisi ise kar detayına dikkat çekiyor: Yükseklere yağdı, kesime başlıyoruz...

Doğu Anadolu'nun kış turizmi ve lezzetli mutfağıyla öne çıkan illerinden Kars'ta kar yiyen kazlar kesime hazır. Bölgede "Kar yemeden kaz kesilmez" inanışıyla beslenen ve lezzetine lezzet katan kazlar, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

"ÇOCUK GİBİ BAKTIK, TUZDA KURUTACAĞIZ"

Kars'ın Susuz ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Ali Yeğin, "Kasım ayı ile birlikte kazlar kesime hazır, çocuk gibi baktık. Yüksek kesimleri yağan kar ile birlikte kazlarımızı birkaç gün sonra kesime başlayacağız. Kurutacağız, tuza yatıracağız. Sonra da ambalajlarla isteyenlere göndereceğiz" dedi.

KESİM İŞLEMLERİ HIZLANDI

Yaz aylarında meralarda doğal ortamda beslenen kazlar, sonbaharla birlikte besiye alındı. Özellikle ilk karın yağmasının ardından kesim işlemleri hız kazandı. Karslı üreticiler, büyük bir titizlikle yürüttükleri bu süreçte, kazları kesim sonrası tuzlayarak ve kurumaya bırakarak kışa hazırlıyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GİDİYOR

Öte yandan kesimi yapılacak olan kazlar, hem yetiştiricilerin kendi kışlık ihtiyaçları için ayrılıyor, hem de başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderiliyor. Bu dönemde kaz eti, Kars ekonomisine katkıda sağlıyor. Kars'ta kazlar bu kış 5 bin ile 6 bin lira arasında satışa sunulacak.

