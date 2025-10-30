Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kars ve Ardahan'a kar yağdı, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı

Kars ve Ardahan'a kar yağdı, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kars ve Ardahan&#039;a kar yağdı, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars ve Ardahan'da aralıklarla devam eden karla yüksek kesimler beyaza büründü, Ağrı'da oluşan sis güzel görüntü oluşturdu.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, bazı köyleri beyaza bürüdü.

Kars-Digor yolundaki köyler, kar manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu. 2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde ise kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars ve Ardahan'a kar yağdı, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı - 1. Resim

ALLAHUEKBER DAĞLARI VE KÖSE DAĞI KARLA KAPLANDI

Sarıkamış ilçesinde de gece aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ve Köse Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Kars ve Ardahan'a kar yağdı, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı - 1. Resim

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ile bitkileri kırağı tuttu, küçük göletler buzla kaplandı.
Arazide dolaşan kızıl tilkinin fare avına çıkması ve kuşların yiyecek araması görüntülendi.

Kars ve Ardahan'a kar yağdı, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı - 3. Resim

ARDAHAN VE AĞRI

Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar, tepeleri beyaza bürüdü. Soğuk hava ve kar, buzlanmaya neden oldu. Ağrı Ovası ve çevresi ise sis altında kaldı. Şehir merkezinde güzel manzara oluşturan sis, daha sonra etkisini kaybetti. Kentin çevresindeki yüksek kesimler ve köyler karla kaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Feci çarpışma: 21 yaşındaki Yaşar Emre Görgülü hayatını kaybettiSinan Şamil Sam'sız 10 yıl! Boksta tarih yazan Türk: Boğaz'ın Boğası
