Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Physical: Asia yarışmasının konusu ne, Türkiye takımında kimler yarışıyor?

Physical: Asia yarışmasının konusu ne, Türkiye takımında kimler yarışıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Physical: Asia yarışmasının konusu ne, Türkiye takımında kimler yarışıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix'in popüler yarışma programı Physical: Asia dünyanın dört bir yanından gelen sporcular zorlu parkurlarda bir araya getiriyor. Yarışmada güç, denge, strateji ve takım uyumunun ön planda tutulurken Türkiye'den katılan yarışmacılar merak konusu haline geldi.

Physical: Asla, dünyaca ünlü Kore yapımı Physical:100 formatının Asya versiyonu yayınlandı. Yarışmada 48 yarışmacı Güney Kore, Japonya, Tayland, Moğolistan, Türkiye Endonezya, Avusturalya ve Filipinler olmak üzere 8 farklı ülkeyi temsil eden takımlar halinde mücadele ediyor.

Yarışmacılar birbirinden farklı takım oyunlarıyla hem bireysel fiziksel güçlerini, dayanıklılıklarını hem de strateji ve dengelerini ortaya koyuyor. Özellikle fethetme oyununda Avusturya ve Türkiye mücadelesi çok konululdu. 

Physical: Asia yarışmasının konusu ne, Türkiye takımında kimler yarışıyor? - 1. Resim

PHYSİCAL: ASİA YARIŞMASININ KONUSU NE?

Phsical: Asia'nın 2.bölümünde Türkiye takımı, Avusturalya ekibi ile karşı karşıya geldi ve kazanan Türkiye oldu. Öte yandan Güney Kore ve Japonya takımları üst üste eşit skorlar alarak uzun bir uzatma sürecini girdi. Yarışmada, hangi yarışmacı bölgeden itilecek olursa artık o bölgeye geri dönemiyor. 

Tüm sporcular başlangıç alanında mücadeleye başlarken, maçın son saniyelerinde kadın yarışmacılar teke tek kaldı ve bölümün kaderini belirleyen kadınlar oldu. Japonya'dan bir güreşci ve Güney Kore'den CrossFit sporcuşarı bu son mücadelede öne çıktı. İkinci tura geçen ülke Japonya oldu. Böylelikle Türkiye ve Japonya üçüncü tura yükseldi.

Yarışmacılar güç, denge, strateji, hız ve dayanıklılık gibi alanlarda takım oyunlarında mücadelesini sürdürüyor.

DİĞER TAKIMLARDA DA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALIYOR

PHYSİCAL: ASİA'DA TÜRKİYE TAKIMINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Netflix'in yeni yarışma programı Physical: Asia'da Türkiye takımında; eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, karete şampiyonu Ali Sofuoğlu, milli güreşçi ve takım kaptanı Recep Kara, milli atlet Nefise Karatay ve Survivor finalisti Anıl Berk Baki yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri üst yönetimine operasyon! 3 kişi tutuklandıAdana'da depremde 96 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyor - HaberlerEşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyorThe Witcher 4. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman? - HaberlerThe Witcher 4. sezon 9. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman?Eşref Rüya Ayten kim? Gizem Kala oynadığı diziler ve kariyeri - HaberlerEşref Rüya Ayten kim? Gizem Kala oynadığı diziler ve kariyeriFutbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak mı? Cezası ve detayları merak konusu! - HaberlerFutbolcuların ve hakemlerin bahis oynaması yasak mı? Cezası ve detayları merak konusu!500 bin sosyal konut İzmir ve Ankara'da nereye yapılacak? 1+1 ve 2+1 ev ödeme planları! - Haberler500 bin sosyal konut İzmir ve Ankara'da nereye yapılacak? 1+1 ve 2+1 ev ödeme planları!TOKİ 500 bin konut İstanbul'da nereye yapılacak? İllere göre dağılım netleşti - HaberlerTOKİ 500 bin konut İstanbul'da nereye yapılacak? İllere göre dağılım netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...