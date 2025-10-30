Physical: Asia yarışmasının konusu ne, Türkiye takımında kimler yarışıyor?

Physical: Asla, dünyaca ünlü Kore yapımı Physical:100 formatının Asya versiyonu yayınlandı. Yarışmada 48 yarışmacı Güney Kore, Japonya, Tayland, Moğolistan, Türkiye Endonezya, Avusturalya ve Filipinler olmak üzere 8 farklı ülkeyi temsil eden takımlar halinde mücadele ediyor.

Yarışmacılar birbirinden farklı takım oyunlarıyla hem bireysel fiziksel güçlerini, dayanıklılıklarını hem de strateji ve dengelerini ortaya koyuyor. Özellikle fethetme oyununda Avusturya ve Türkiye mücadelesi çok konululdu.

PHYSİCAL: ASİA YARIŞMASININ KONUSU NE?

Phsical: Asia'nın 2.bölümünde Türkiye takımı, Avusturalya ekibi ile karşı karşıya geldi ve kazanan Türkiye oldu. Öte yandan Güney Kore ve Japonya takımları üst üste eşit skorlar alarak uzun bir uzatma sürecini girdi. Yarışmada, hangi yarışmacı bölgeden itilecek olursa artık o bölgeye geri dönemiyor.

Tüm sporcular başlangıç alanında mücadeleye başlarken, maçın son saniyelerinde kadın yarışmacılar teke tek kaldı ve bölümün kaderini belirleyen kadınlar oldu. Japonya'dan bir güreşci ve Güney Kore'den CrossFit sporcuşarı bu son mücadelede öne çıktı. İkinci tura geçen ülke Japonya oldu. Böylelikle Türkiye ve Japonya üçüncü tura yükseldi.

Yarışmacılar güç, denge, strateji, hız ve dayanıklılık gibi alanlarda takım oyunlarında mücadelesini sürdürüyor.

PHYSİCAL: ASİA'DA TÜRKİYE TAKIMINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Netflix'in yeni yarışma programı Physical: Asia'da Türkiye takımında; eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, karete şampiyonu Ali Sofuoğlu, milli güreşçi ve takım kaptanı Recep Kara, milli atlet Nefise Karatay ve Survivor finalisti Anıl Berk Baki yer alıyor.