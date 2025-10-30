TOKİ 500 bin konut İstanbul'da nereye yapılacak? İllere göre dağılım netleşti

TOKİ koordinasyonunda yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi”, dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı sunacak. En fazla konut ayrılan il İstanbul olurken, şehirde 100 bin yeni konutun yapılacağı ilçeler ve planlama detayları merak ediliyor.

TOKİ 500 BİN KONUT İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’a ayrılan 100 bin sosyal konut, şehrin her iki yakasında stratejik ulaşım ağlarına yakın bölgelerde hayata geçirilecek. İlk etapta Başakşehir Kayabaşı Mahallesi, Arnavutköy, Tuzla, Silivri ve Pendik ilçeleri öne çıkıyor. Bu bölgelerde mevcut TOKİ yerleşim alanlarının genişletilmesi ve yeni etapların eklenmesi planlanıyor.

Projede, yatay mimari anlayışı benimsenecek. Binalar 4-5 katı geçmeyecek şekilde tasarlanırken, yeşil alan, okul, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal donatılar da her konut bölgesinin merkezinde yer alacak. İstanbul genelinde seçilen bölgelerin metro ve ana karayolu hatlarına yakın olması, ulaşım kolaylığı açısından projeye değer katıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT'UN İSTANBUL'DA YAPILACAĞI İLÇE VE SEMTLER

İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konutun önemli bir kısmı Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla ilçelerinde yoğunlaşması bekleniyor. Avrupa Yakası’nda Başakşehir-Kayabaşı hattı, geçmiş yıllarda tamamlanan TOKİ projelerinin bulunduğu bir merkez olarak yeni etaplarla genişletilirken Anadolu Yakası’nda ise Tuzla Aydınlı, Pendik Velibaba ve Sancaktepe çevresinde yeni alanlar değerlendirilmesi öngörülüyor.

Proje alanlarının belirlenmesinde deprem riski, zemin güvenliği ve ulaşım ağlarına erişim öncelikli kriterler arasında yer aldı. Ayrıca her konut bölgesine mahalle konseptinde küçük ticaret alanları, spor tesisleri ve kreşler eklenecek.

500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA KAÇ DAİRE YAPILACAK?

İstanbul genelinde yapılacak 100 bin sosyal konut, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında planlanan 500 bin konutun en büyük kısmını oluşturuyor. Proje dahilinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde farklı metrekare seçenekleri bulunacak. 55, 65 ve 80 metrekare olarak tasarlanan dairelerin, ailelerin gelir durumuna göre erişilebilir fiyatlarla satışa sunulması planlanıyor.

Fiyatlandırma 55 metrekarelik 1+1 dairelerde 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 dairelerde 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 dairelerde ise 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. %10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle aylık taksitler 7.313 TL’den başlayacak. Projenin ilk teslimlerinin 2027 yılı sonunda yapılması öngörülüyor.