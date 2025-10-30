Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Emtia piyasasında şeker düşüşte! 5 yılın dibini gördü

Emtia piyasasında şeker düşüşte! 5 yılın dibini gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Emtia piyasasında şeker düşüşte! 5 yılın dibini gördü
Petrol Fiyatları, Brezilya, Hindistan, Tayland, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şekerin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda 0,1421 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesini test etti. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen konuyla ilgili "Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretimi için kullanılıyor. Etanol fiyatları da petrol fiyatlarına bağlı hareket ediyor. Doğal olarak petrol fiyatları gerilediğinde şeker talebi de azalıyor" dedi.

Son dönemlerde emtia piyasasında tarım grubundaki ürünlerde dalgalı bir seyir öne çıkarken şeker fiyatlarında uluslararası piyasalarda sert düşüşler dikkat çekti. Şekerin libre fiyatı, ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de 0,1421 dolara kadar gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Şekerin libre fiyatı 2024 sonundan bu yana ise yüzde 25'in üzerinde azalış kaydetti.

Brezilya, Tayland ve Hindistan'daki güçlü üretim öngörüleri şeker fiyatlarındaki düşüşte önemli rol oynuyor. Aynı zamanda, mısır etanolü üretiminin artması, Brezilya'nın biyoyakıt pazarını yeniden şekillendiriyor ve şeker fiyatlarına aşağı yönlü baskı yapıyor. Mısır bazlı etanolün şeker kamışı etanolünden daha ucuza üretilmesi nedeniyle fabrikalar daha fazla şeker kamışı etanolünü, şeker üretimine yönlendirirken bu durum arzı daha da artırıyor. Brezilya merkezli danışmanlık şirketi Datagro, gelecek sezon için 1,98 milyon tonluk küresel şeker fazlası bekliyor. Şeker isteğini azaltan zayıflama ilaçlarına artan talep de şeker fiyatlarındaki azalışta etkili oldu.

PETROL VE ŞEKER FİYATLARI BİRBİRİYLE BAĞLANTILI

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yaptığı değerlendirmede şeker fiyatlarındaki düşüşte iki nedenin etkili olduğunu belirtti. Bunlardan birinin petrol fiyatları diğerinin ise Uzak Doğu ülkeleri olduğunu ifade eden Ergezen, petrol fiyatlarına bakıldığında şeker ve petrolün birbirleriyle bağlantılı ürünler olduğunu dile getirdi. Ergezen, "Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretimi için kullanılıyor. Etanol fiyatları da petrol fiyatlarına bağlı hareket ediyor. Doğal olarak petrol fiyatları gerilediğinde şeker talebi de azalıyor." dedi.

Brezilya'nın dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı olduğunu kaydeden Ergezen, son dönemde Brezilya ve Uzak Doğu'da yağışların arttığının görüldüğünü söyledi. Bu yağışların şeker arzının artacağı beklentisini oluşturduğuna vurgu yapan Ergezen, şeker üretiminde artış olacağı beklentisinin şeker fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

"ŞEKER SADECE BİR GIDA ÜRÜNÜ DEĞİL SANAYİDE DE KULLANILIYOR"

Ergezen, "Geçtiğimiz dönemde Brezilya ve Uzak Doğu'da yağışların azaldığını görmüştük. Bu da arz endişelerini artırıyordu. Ancak bu durum tam tersine döndü. Küresel ekonomideki zayıflama da şeker talebini olumsuz etkiledi. Şeker sadece bir gıda ürünü değil sanayide de kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Brezilya yaklaşık 40 milyon tonla dünyanın en fazla şeker üreten ülkesi konumunda bulunuyor." yorumunu yapan Ergezen, "Brezilya'yı Hindistan takip ediyor ancak Hindistan'ın ihracatı düşük, kendi iç tüketimi ise oldukça fazla. Bunları Tayland ve Çin gibi ülkeler takip ediyor. Avrupa Birliği'nin de (AB) burada etkili olduğunu söylememiz mümkün." diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bahis skandalı sonrası Süper Lig'de ilk atama: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli olduSosyal medyada yeni dönem: Diploması olmayan influencer'lar paylaşım yapamayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
750 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? TCMB sonrası dikkatler konut kredisi faizlerinde - Ekonomi750 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?Yerli burger markasından kötü haber! Yesen Burger konkordato ilan etti - EkonomiYerli burger markasından kötü haber!Bütçe, Merkez Bankası, asgari ücret... Ekonominin kasım ayı ajandası çok yoğun! - EkonomiMilyonların gözü kasım ayında! Asgari ücret..."Selamlarımı ilet" demişti, bakanlık selamını aldı! Tesla aracına 280 bin TL fark isteyen satıcıya büyük şok - Ekonomi280 bin TL fark isteyen satıcıya büyük şokTeklif Meclis'e sunuldu! 1 milyon emeklinin maaşından yüzde 25 kesinti yapılacak - EkonomiEmekli maaşlarından %25 kesinti yapılacak‘Pastırma yazı’nda pazardan son fiyatlar! Meyve 50 TL’den, sebze 35 TL’den başlıyor - Ekonomi Meyve 50 TL’den, sebze 35 TL’den başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...