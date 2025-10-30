750 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? TCMB sonrası dikkatler konut kredisi faizlerinde

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 17 Ekim ile sona eren haftada 633 milyar 856 milyon TL oldu. Önceki haftaya göre konut kredisi hacminde yaklaşık 3,3 milyar liralık artış gerçekleşti.

Öte yandan geçen hafta TCMB’nin politika faiz oranını 100 baz puanla %39,50’ye indirmesinin ardından dikkatler bir yandan konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Bankalarca ilan edilen oranlara bakıldığında bu hafta da en düşük oran %2,69 olarak devam etti ve yeni bir indirim gözlemlenmedi.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

30 Ekim 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Yapı Kredi: %2,79

-Garanti BBVA: %2,79

-İş Bankası: %2,79

-Ziraat Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

750 BİN TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 750 bin TL'nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 750 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 21 bin 45 TL

-Toplam geri ödeme: 2 milyon 554 bin 973 TL

1,25 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon 250 bin TL'nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon 250 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 35 bin 76 TL

-Toplam geri ödeme: 4 milyon 241 bin 115 TL

1,75 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon 750 bin TL'nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon 750 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 49 bin 106 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 927 bin 252 TL

İNDİRİM GELECEK Mİ?

Bankacılık kaynakları, merkez bankasının son faiz indiriminin sınırlı oranda gerçekleştiğini, bu sebeple karar sonrası konut kredisi faiz oranlarında henüz bir düşüşün yaşanmadığını, muhtemel bir indirimin ise küçük adımlarla gelebileceğini aktarıyor.

Son durumda 10 yıl vadeli konut kredisi oranlarında faiz yükü %240 seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Bu yılın ocak-eylül döneminde toplam konut satışları ülke genelinde %19,2 artmış ve 1 milyon 128 bin adedi geçmişti. Kredi kullanılarak gerçekleşen ipotekli satışlarda da artışlar yaşanıyor.

Konut fiyatlarında ise son 1 yıllık yükseliş ortalama %32,2 olmuştu.