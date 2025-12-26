Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği ikinci yarı öncesinde kısa bir ara verildi. Bu kapsamda 27-28 Aralık haftası Süper Lig'de maçların olmama nedeni ve 18. hafta fikstürü merak edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, maç programını duyurdu.

Trendyol Süper Lig’de bu hafta maç oynanmaması, taraftarların gündeminde yer aldı. Ligin ikinci yarısına geçilirken sıralamada Galatasaray 42 puanla ilk sıraya yerleşirken ikinci sırada 39 puanla Fenerbahçe yer alıyor.

BU HAFTA SÜPER LİG'DE MAÇLAR NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de ikinci yarı öncesinde karşılaşmalara ara verildi. Bu ara, devre arası hazırlıkları, kamp süreçleri ve yayın planlaması nedeniyle her sezon belirli takvimler çerçevesinde uygulanıyor. Süper Lig’de maçlar bu hafta oynanmazken ikinci yarı 17 Ocak 2026 itibarıyla yeniden başlayacak.

Bu hafta Süper Ligde maçlar neden yok? 18. hafta maç programı!

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

