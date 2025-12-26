Kuzey Atlantik kaynaklı İzlanda soğuk hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alıyor. AKOM ve Meteoroloji’nin peş peşe uyarılarıyla birlikte sıcaklıkların hızla düşmesi, kar ve fırtına riskinin artması bekleniyor. Bu kapsamda İzlanda soğuklarının etkisi, özellikleri ve ne olduğu merak edildi.

Son günlerde yapılan meteorolojik değerlendirmeler, İzlanda merkezli soğuk hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini artıracağını gösteriyor. Özellikle İstanbul ve çevresi için kar, buzlanma ve sert rüzgar uyarıları öne çıkarken birçok kentte hava koşullarının günlük yaşamı etkilemesi bekleniyor.

İZLANDA SOĞUKLARI NEDİR?

İzlanda soğukları, Kuzey Atlantik ve İzlanda çevresinde oluşan çok soğuk hava kütlelerinin Avrupa ve Türkiye’ye doğru ilerlemesiyle ortaya çıkan bir meteorolojik durum olarak tanımlanıyor. Bu sistem, özellikle kış aylarında ani sıcaklık düşüşleri, sert rüzgarlar ve kar yağışıyla kendini gösterir.

Uzmanlara göre İzlanda soğukları, deniz üzerinden nem alarak ilerlediği için karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışına neden olabilir. Türkiye’ye ulaştığında ise kuzey ve iç bölgelerde daha belirgin etkiler oluşturmakta.

İZLANDA SOĞUKLARI ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu soğuk hava dalgasının en belirgin özelliği, kısa sürede yaşanan keskin sıcaklık düşüşleri. AKOM’un açıklamalarına göre sıcaklıkların 5 ile 0 derece arasına bazı bölgelerde ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Bu durum özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskini artırıyor.

İzlanda soğukları aynı zamanda kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına ile birlikte geliyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşerken, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda olumsuzluklar yaşanabilir. Yetkililer bu süreçte dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

İZLANDA KIŞI NERELERİ ETKİLER?

Yapılan son değerlendirmelere göre İzlanda soğuklarının başta İstanbul olmak üzere Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul’da özellikle kuzey ve yüksek ilçelerde karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimali öne çıkıyor.

Meteoroloji’nin paylaştığı bilgilere göre Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Trabzon, Rize, Artvin ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı görülebilir. Soğuk havanın 6 ila 8 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken yetkililer sürücüleri ve vatandaşları muhtemel risklere karşı uyardı.

