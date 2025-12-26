Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM art arda uyarılar yayımladı. Hava sıcaklıklarının hızla düşeceği belirtilirken İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar ve karla karışık yağmur alarmı verildi. Bu kapsamda İstanbul'a kar ne zaman yağacak, saat kaçta merak ediliyor.

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırmaya hazırlanıyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklıklar bugünden itibaren hissedilir şekilde azalırken İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatleri için kar ihtimali öne çıktı. Yetkili kurumlar, ulaşımda aksamalar ve buzlanmaya karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK, SAAT KAÇTA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, İstanbul’da bugün yağışlar ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görülecek. Ancak akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehrin kuzey kesimleri ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Gece ilerleyen saatlerde yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Hafta sonu boyunca soğuk havanın etkisini artıracağı, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 0 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor. Yılbaşı dönemine yaklaşırken İstanbul’da kar yağışının aralıklarla devam edebileceği, ancak şehir merkezinde etkili bir kar için şu aşamada net bir zaman verilmediği ifade edilirken 31 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur yağabilir.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şehirde hava sıcaklıklarının 5-8 derece birden düşeceğini duyurdu. Açıklamada soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Valilik, özellikle İstanbul’un kuzey ilçeleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı sürücülerin ve yayaların tedbirli olması istendi.

AKOM YAĞIŞI DUYURDU

AKOM tarafından yapılan değerlendirmede, hafta boyunca rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Rüzgar hızının 30-60 km/s seviyelerine ulaşabileceği, bununla birlikte aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

AKOM açıklamasında, sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 derecenin altına, yer yer 0 dereceye kadar düşebileceği ifade edildi. İstanbul’un yüksek bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, özellikle sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağı bildirildi.

