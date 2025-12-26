Türkiye genelinde etkisini artıran kış mevsimi, İstanbul'da da kapıyı çalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sıcaklık tüm bölgelerde 10 dereceye kadar düşecek. Rusya üzerinden gelen arktik soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alırken 1 Ocak'ta İstanbul'da kar yağışı öngörülüyor.

Ülke genelinde etkisini sürdüren kış mevsimi, İstanbul'da da hissedilmeye başlandı. Düşen hava sıcaklıklarının ardından Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi.

Peki, yeni yıla günler kala hava durumu büyükşehirlerde ve ülke genelinde nasıl olacak?

BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Cuma-cumartesi günleri yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

1 OCAK'TA KAR SÜRPRİZİ

Öte yandan 1 Ocak tahminine göre de yeni yılın ilk gününde İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde kar yağışı olacağı öngörülüyor.

İstanbul ve batı Marmara'nın yanı sıra iç ve doğu kesimler beyaza bürünecek, Karadeniz kıyıları ile güney illerinde ise sağanak yağış hakim olacak.

Rusya üzerinden gelen arktik soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak.

