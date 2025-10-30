Teklif Meclis'e sunuldu! 1 milyon emeklinin maaşından yüzde 25 kesinti yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olan emeklilerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelecek olan düzenleme ile, borçlu emeklilerin maaşlarında yüzde 25'i geçmemek kaydıyla kesinti yapılacak. SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, kanun teklifinin ardından hangi emeklilerin maaşından kesinti yapılacağını açıkladı.

KİMLERİN EMEKLİ AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILACAK?

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorusu üzerine düzenlemeye ilişkin merak edilenleri anlattı. Ertüzün kimlerin emekli aylığından kesinti yapılacağını örneklerle anlattı:

Örneğin devlet memuru olan bir kişi belli dönemde memuriyetten ayrıldığında genel sağlık sigortası prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar memuriyete girmiş ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamış. Bu durumdaki kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borcu var mı yok mu diye sorgulama yapılmadan emekli aylığı bağlanıyor. Memurlara ya da 4/a (SSK) statüsünde çalışanlara emekli aylığı bağlanacağı zaman herhangi bir borç sorgusu yapılmıyor. Sadece BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanmadan önce borç sorgusu yapılıyor.

Kanuna göre BAĞ-KUR’lulara malullük ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesi gerekiyor. BAĞ-KUR’lunun ölümü halinde hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcunu ödemeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor. Buna karşılık SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanırken borç sorgulaması yapılmadığından, geçmişte prim borcu bulunduğu emekli ayığı bağlandıktan sonra ortaya çıkabiliyor"

DÜZENLEME KAÇ EMEKLİYİ ETKİLEYECEK?

Ertüzün, söz konusu madde kapsamındaki kişilerin ya memuriyetten ya da SSK’dan emekli olmuş ve ara dönemlerde GSS borcu doğmuş kişiler olduğunu söyledi. Bu kapsamda yer alan kişi sayısı 961 bin. Ayrıca, 1999 öncesi sigortalılığı başlamış ve GSS borcu olan da 304 bin kişi bulunuyor.

İsmail Ertüzün, bu düzenleme getirilmemiş olsaydı SGK’nın söz konusu alacaklarının haciz ve icra gibi arzu etmedikleri yöntemlerle tahsil edilmek zorunda kalınacağını söyledi.

DUL VE YETİM AYLIĞINDAN DA KESİNTİ YAPILACAK MI?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, kanun teklifi Genel Kurul’da aynen kabul edilirse dul ve yetim aylığı almakta olan ve aylık aldıkları dosyadaki kişinin prim borcu bulunanların ölüm aylığından da yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.

EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİNTİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarında kesinti yapılmasına dair düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Borcu bulunan emeklilerin aylıklarından ocak ayından itibaren kesinti yapılmaya başlanacak.