Motorinin ardından sıra benzinde! Rakam netleşti, akaryakıta bir büyük zam daha

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 61 dolarla 5,5 ayın dibini görmüştü. Ancak ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından yeniden 64 dolara yükseldi. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı.

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE

Geçtiğimiz günlerde motorine tarihin en büyük zammı gelmişti. Motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş artarken, şimdi de benzine zam geliyor.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Dün benzine 84 kuruş zam geleceği ancak kesin rakamın ise bugün belli olacağı belirtilmişti. Benzine gelen zam netleşti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, yarından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 14 kuruş artış olacak.

29 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,34 55,44 27,71 İstanbul Anadolu 52,18 55,31 27,08 Ankara 53,17 56,46 27,60 İzmir 53,52 56,77 27,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.