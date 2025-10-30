Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Motorinin ardından sıra benzinde! Rakam netleşti, akaryakıta bir büyük zam daha

Motorinin ardından sıra benzinde! Rakam netleşti, akaryakıta bir büyük zam daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Motorinin ardından sıra benzinde! Rakam netleşti, akaryakıta bir büyük zam daha
Petrol, Benzin, Zam, Akaryakıt, Motorin, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta bir zam daha göründü. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen tarihin en büyük zammının ardından şimdi de benzinin fiyatı artacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 61 dolarla 5,5 ayın dibini görmüştü. Ancak ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından yeniden 64 dolara yükseldi. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı. 

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE 

Geçtiğimiz günlerde motorine tarihin en büyük zammı gelmişti. Motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş artarken, şimdi de benzine zam geliyor.

Motorinin ardından sıra benzinde! Akaryakıta peş peşe zam - 1. Resim

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Dün benzine 84 kuruş zam geleceği ancak kesin rakamın ise bugün belli olacağı belirtilmişti. Benzine gelen zam netleşti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, yarından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 14 kuruş artış olacak. 

29 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,3455,4427,71
İstanbul Anadolu52,1855,3127,08
Ankara53,1756,4627,60
İzmir53,5256,7727,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugünden itibaren başladı! Türkler artık vizesiz Karadağ'a gidemeyecekGalatasaray'dan Icardi'nin menajerinin tehditkâr sözlerine cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin’de 6 yıl sonra bir ilk! Ekim geleneği bozuluyor mu? - EkonomiBitcoin’de 6 yıl sonra bir ilk!Altında düşüş devam ediyor! 'Gram' zirveden yüzde 10 geriledi - Ekonomi'Gram' zirveden yüzde 10 gerilediNakliyede akıllı dönüşüm - EkonomiNakliyede akıllı dönüşümTürk firmaları Avrupa’ya taşıyacak - EkonomiTürk firmaları Avrupa’ya taşıyacakGebze’den dünyaya ‘Türk drone’u - EkonomiGebze’den dünyaya ‘Türk drone’uSilvan’da 350 milyar dolarlık petrol var - EkonomiSilvan’da 350 milyar dolarlık petrol var
Sonraki Haber Yükleniyor...