Dünyanın gözü bu buluşmada! Şi Cinping, Trump'ı ağırlıyor
ABD Başkanı Donald Tump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Busan'daki Gimhae Uluslararası Havalimanı'nın yanında bulunan Gimhae Hava Üssü'nde bir araya geldi.
GÜNDEM TİCARİ GERİLİM
Trump ve Jinping, zorlu ticaret savaşlarında ateşkes arayışına girecek. ABD başkanı "harika bir görüşme" derken, Pekin yönetiminin temkinli duruşu dikkat çekiyor. Çin Devlet Başkanı Şi, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.
