Dünyanın gözü bu buluşmada! Şi Cinping, Trump'ı ağırlıyor

Dünyanın gözü bu buluşmada! Şi Cinping, Trump'ı ağırlıyor

Güncelleme:
Dünya Haberleri

ABD Başkanı Donald Tump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Busan'daki Gimhae Uluslararası Havalimanı'nın yanında bulunan Gimhae Hava Üssü'nde bir araya geldi. 

GÜNDEM TİCARİ GERİLİM

Trump ve Jinping, zorlu ticaret savaşlarında ateşkes arayışına girecek. ABD başkanı "harika bir görüşme" derken, Pekin yönetiminin temkinli duruşu dikkat çekiyor. Çin Devlet Başkanı Şi, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor... 

