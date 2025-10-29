İsrail ateşkesi deldi, Trump savunmaya geçti: Cevap vermeleri gerekiyordu

Japonya seyahatini tamamlayarak Güney Kore’ye giden ABD Başkanı Donald Trump, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye düzenlediği saldırıların hatırlatılması üzerine, "Bir İsrail askeri öldürüldü, bu yüzden cevap vermeleri gerekiyordu" dedi.

"HİÇBİR ŞEY ATEŞKESİ TEHLİKEYE ATMAYACAK"

"Bu durum ateşkesi tehlikeye atıyor mu" sorusuna da cevap veren Trump, "Hayır, hiçbir şey (ateşkesi) tehlikeye atmayacak. Hamas Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. İyi olurlarsa mutlu olacaklar. İyi olmazlarsa da yok edilecekler" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜKLERİNDE MUTSUZ OLUYORLAR"

Öldürülen İsrail askerine ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini vurgulayan Trump, "Ama bunun keskin nişancı ateşi olduğunu ve bir misilleme olduğunu söylüyorlar" dedi. Trump, "Hamas içinde barışı baltalamaya çalışan unsurlar olabilir mi?" sorusuna da, "Hamas'a liderlik eden kişilerle görüştük. Benim görüşüme göre, onlarla ilgilenen uzmanlara dayanarak, insanların öldürüldüğünü gördüklerinde mutsuz oluyorlar. Ama bazı insanlar öldürülüyor, bunu görmek istemiyoruz" cevabını verdi.

"ONLARLA, USLU DURACAKLARI BİR ANLAŞMA YAPTIK"

Gazze’deki barış sürecinde Hamas’ın silahlarını bırakmasını öngören ikinci aşamaya geçildiğini söyleyen Trump, "Hamas, Orta Doğu'daki genel barışın çok küçük bir parçası. Orta Doğu'da barış var. Hamas'ı aradan çıkarmak zorunda kalırsak, bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Ve bu da Hamas'ın sonu olur" dedi. Buna rağmen Hamas’ın varılan anlaşmaya uymasını umduğunu söyleyen Trump, "Onlarla, uslu duracakları bir anlaşma yaptık ve uslu durmak zorundalar. Uslu durmazlarsa, aradan çıkarılacaklar" şeklinde konuştu. Bu ihtimale gerek kalması halinde birçok ülkenin desteğe hazır olduğunu belirten Trump, "İsrail'den de olabilir, başka ülkelerden de olabilir. Anlaşmaya taraf olan birçok ülke beni arayıp ‘Eğer siz de isterseniz, biz de seve seve yaparız’ dedi. Ve bunlar güçlü ülkeler. Bunlar oyun oynanacak ülkeler değil" diye konuştu.



