Beyazıt Öztürk, uzun süren ekran sessizliğini bozuyor. "Beyaz Show"un geri dönüşü beklenirken, usta şovmen "Joker" isimli yepyeni bir formatla ters köşe yaptı. Milyonlarca kişi, "Joker ne zaman başlayacak? " sorusuna cevap aramaya başladı.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk "joker" isimli programla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda programın yayın tarihi arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

Joker ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk yeni programıyla geri dönüyor

JOKER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Aralık 2025 Pazartesi günü Kanal D tarafından yapılan resmi duyuruyla beraber Beyazıt Öztürk'ün sunacağı yeni yarışma programının adının "Joker" olduğu belli oldu.

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Joker programının yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak paylaşılan bilgilere göre "Joker" adlı yarışma programının çekimlerine yakın zamanda başlanacağı duyuruldu.

