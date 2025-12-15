Ukrayna, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını Hazar Denizi’ne taşıdı. Reuters’a konuşan güvenlik kaynaklarına göre Kiev yönetimi, uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Hazar’daki Rus petrol tesislerini bir hafta içinde üçüncü kez hedef aldı. Son saldırının ardından Korchagin petrol platformunda üretim tamamen durdu.

Reuters’a konuşan güvenlik kaynaklarına göre Ukrayna, uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Hazar Denizi’ndeki Rus petrol altyapısını bir hafta içinde üçüncü kez hedef aldı.

Son saldırının, daha önce de vurulan Korchagin petrol platformuna yönelik olduğu aktarıldı.

Saldırı sonrası platformdaki üretim tamamen durdu.

Hazar Denizi’nde Rus petrol üretimi durdu! Ukraynadan peş peşe saldırı

İHA’LAR KRİTİK TESİSLERİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

Ukrayna saldırılarla Rusya’nın enerji üretim ve gelir hatlarını doğrudan hedef alıyor.

Korchagin platformunda kritik ekipmanların zarar gördüğü, tesisin geçici değil kalıcı şekilde devre dışı kaldığı ifade edildi.

Hazar Denizi’ndeki bu altyapı, Rusya’nın petrol üretiminde stratejik öneme sahip noktalar arasında yer alıyor.

SBU’DAN AÇIK MESAJ: ENERJİ HATLARI HEDEFTE

Ukrayna Güvenlik Servisi’ne göre Filanovsky ve Korchagin platformları, Rusya’nın savaşı finanse etme kapasitesinin önemli ayaklarından biri konumunda.

Kiev yönetimi, bu yıl boyunca Rusya’ya ait petrol ve gaz tesislerine yönelik İHA saldırılarını artırarak Moskova’ya ekonomik baskıyı derinleştirdi.

ASTRAKHAN HATTI DA VURULMUŞTU

Ukrayna Genelkurmayı, daha önce Astrakhan Gaz İşleme Tesisi’ne yönelik saldırıyı da doğrulamıştı. Yılda 3,5 milyon ton sülfür üreten tesisin vurulması sonrası büyük patlamalar ve yangınlar yaşandığı bildirilmişti.

