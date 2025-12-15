Giresun’da fındık fiyatları son bir ayda 250 TL’ye geriledi. Üretici ve tüccar, fiyatların yeniden yükselmesini umut ederek yılbaşını bekliyor.

Giresun’da fındık fiyatları sezon başında 270 TL seviyesindeyken kısa sürede 350 TL’ye kadar yükseldi. Ancak son bir ayda fiyatlar yaklaşık 100 TL düşerek 250 TL’ye geriledi. Rekolteye göre pazara çıkan fındığın oranı yüzde 70’lere ulaşmış durumda. Üreticilerin elinde ise yaklaşık 130 bin ton fındığın kaldığı tahmin ediliyor.

"TÜCCARLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, “2025 yılı hasadından sonra fiyatlar 350 TL’ye kadar çıktı. Ancak serbest piyasada bugün fındık 250 TL’den işlem görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre hasat döneminde tahmin edilen 453 bin tonluk rekoltenin büyük kısmı pazara indi. Birçok üretici fiyatların daha da yükseleceğini düşünerek acil satışı olmayan ürünlerini piyasaya sürmedi. Fakat beklentiler karşılanmadı ve fiyatların düşmesi hem üreticiyi hem de yüksek fiyattan alım yapan tüccarları hayal kırıklığına uğrattı. Sezon başından bu yana 260–350 TL’den fındık alan tüccarlar da satış yapmayı erteledi; onların da beklentisi boşa çıktı” dedi.

"FİYATLAR TEKRAR YÜKSELİŞ GÖSTEREBİLİR"

Şahin, üretici ve tüccarın umutlarını yılbaşına bıraktığını belirterek, “Artık herkes sanayicilerin stoklarının tükenmesini bekliyor. Yeni yılın ilk aylarından itibaren fabrikaların piyasaya yeniden girmesiyle fiyatlarda hareketlenme olabilir ve fındık fiyatları tekrar yükseliş gösterebilir” ifadelerini kullandı.

