Adana'nın Kozan ilçesinde pırasa hasadı başladı. Pırasa bu yıl tarlada 20-22 TL arasında satılırken, üreticiler fiyattan şikayetçi. Geçen yıl 30 TL'den sezonu kapattığını belirten üreticiler, "Rekolte güzel ancak fiyatlar düşünce işçilik maliyetleri bizi zorluyor." dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen pırasada hasat dönemi başladı. Yaklaşık 150 dönüm arazide üretimi yapılan üründe dönümde 5-6 ton rekolte elde ediliyor. Pırasanın bu yıl tarlada kilogram fiyatı 20-22 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler geçen yıla oranla fiyatların düştüğünü belirtti.

Hasat başladı, üretici fiyattan şikayetçi: Geçen yıl tarlada 30 liraydı, bu yıl 22 lira

"GEÇEN YIL 30 TL'DEN KAPATMIŞTI"

Bulduklu Mahallesi'nde 10 dönüm alanda pırasa üretimi yapan Canan Can, bu yıl ilk kez pırasa ektiğini belirterek, "10 dönüm alanda ekim yaptık. Dönümde 5-6 ton rekolte var. Geçen yıl pırasa sezonu 30 TL'den kapatmıştı. Bu yıl ise 20-22 TL'den alıcı buluyor. Rekolte güzel ancak fiyatlar düşünce işçilik maliyetleri bizi zorluyor. Toplamda yaklaşık 60 ton hasat yapacağız" dedi.

Hasat başladı, üretici fiyattan şikayetçi: Geçen yıl tarlada 30 liraydı, bu yıl 22 lira

"KOKUSU BİR HAFTA ÜZERİMİZDEN ÇIKMIYOR"

Tarlada çalışan işçilerden Musa Tilki ise pırasa hasadının zahmetli olduğuna dikkat çekerek, "Pırasa hasadı zor. Kokusu bir hafta üzerimizden çıkmıyor. Hasadı zor ama bu yıl işçilik ücretleri düşük. Çalışmak zor değil ama hayat şartları zor" diye konuştu.

Hasat başladı, üretici fiyattan şikayetçi: Geçen yıl tarlada 30 liraydı, bu yıl 22 lira

Haberle İlgili Daha Fazlası