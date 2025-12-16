İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon yapıldı. Dijital platform GAİN Medya’nın da aralarında bulunduğu operasyon kapsamında holding ve şirket yetkilisi 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda holding ve şirket yetkilisi 3 kişi yasa dışı bahis ve örgüt suçlamasıyla gözaltına alınırken, şirketlerde aramaların devam ettiği bildirildi.

ŞUBATTA EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

GAİN Medya, 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından Rams Türkiye Grubu'ndan satın alınmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası