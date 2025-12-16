Türkiye Gazetesi
GAİN Medya'ya operasyon! 3 kişi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon yapıldı. Dijital platform GAİN Medya’nın da aralarında bulunduğu operasyon kapsamında holding ve şirket yetkilisi 3 kişi gözaltına alındı.
Özetle
Gündem az önce
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlere operasyon düzenleyerek 3 şirket yetkilisini gözaltına aldı.
- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi.
- Operasyonun hedefi Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlerdi.
- 3 şirket yetkilisi gözaltına alındı.
- Şirketlerde arama işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda holding ve şirket yetkilisi 3 kişi yasa dışı bahis ve örgüt suçlamasıyla gözaltına alınırken, şirketlerde aramaların devam ettiği bildirildi.
ŞUBATTA EL DEĞİŞTİRMİŞTİ
GAİN Medya, 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından Rams Türkiye Grubu'ndan satın alınmıştı.
