Motorinin ardından benzin! Akaryakıtta zam furyası başladı

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 61 dolarla 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yeniden yükselişe geçti. ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesiyle brent petrol 64 dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE

Geçtiğimiz günlerde motorine tarihin en büyük zammı gelmişti. Motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş artarken, şimdi de benzine zam göründü. Benzinin litre fiyatında 85 kuruşluk artış bekleniyor.

KESİN RAKAM YARIN BELLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Akaryakıtta piyasa değerleri anlık verilere göre değişiklik gösterdiği için zamla ilgili kesin rakam ise yarın belli olacak.

29 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 52,34 52,44 27,71 İstanbul Anadolu 52,18 52,31 27,08 Ankara 53,17 53,46 27,60 İzmir 53,52 53,77 27,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.