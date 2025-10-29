Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Motorinin ardından benzin! Akaryakıtta zam furyası başladı

Motorinin ardından benzin! Akaryakıtta zam furyası başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Motorinin ardından benzin! Akaryakıtta zam furyası başladı
Ekonomi Haberleri

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıtta zam furyası başladı. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen tarihin en büyük zammının ardından şimdi de benzine zam göründü. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 61 dolarla 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yeniden yükselişe geçti. ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesiyle brent petrol 64 dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. 

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE 

Geçtiğimiz günlerde motorine tarihin en büyük zammı gelmişti. Motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş artarken, şimdi de benzine zam göründü. Benzinin litre fiyatında 85 kuruşluk artış bekleniyor.

Motorinin ardından benzin! Akaryakıtta zam furyası başladı - 1. Resim

KESİN RAKAM YARIN BELLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Akaryakıtta piyasa değerleri anlık verilere göre değişiklik gösterdiği için zamla ilgili kesin rakam ise yarın belli olacak. 

29 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa52,3452,4427,71
İstanbul Anadolu52,1852,3127,08
Ankara53,1753,4627,60
İzmir53,5253,7727,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

