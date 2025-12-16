AB Parlamentosu, 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel araç satışını yasaklamaya ilişkin kararını geri çekti. Otomobil üreticilerine yüzde 90 oranında egzoz emisyonlarını azaltma zorunluluğu getirildi. Geri kalan emisyonlar karbon kredisi yoluyla telafi edilecek. Kararın, birlik içinde iklim hedefine ulaşmakla birlikte sektörün de güçlendirilmesini hedeflediği vurgulandı.

AB, iklim değişikliğiyle mücadelede bir dönüm noktası olarak görülen 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel araçlara yönelik yasağı Salı günü geri çekti ve birlik, krizden etkilenen otomotiv sektörünü güçlendirmeye yöneldi.

Çevre örgütlerinin kınadığı önerilere göre, otomobil üreticileri artık yeni araçlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını 2021 seviyelerine göre yüzde 90 oranında azaltmak zorunda kalacaklar (önceki yüzde 100'lük oran öngörülmüştü), geri kalan kısım ise çeşitli yollarla "telafi edilecek".

AFP'ni haberine göre; AB'nin sanayi sorumlusu Stephane Sejourne, Avrupa otomotiv endüstrisi için "can simidi" olarak nitelendirilen bir planı sunarken, birliğin yeşil hedeflerinin geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Sejourne "Avrupa Komisyonu hem pragmatik hem de iklim hedefleriyle tutarlı bir yaklaşım seçti," dedi.

İPTAL EDİLEN KARAR 2023'TE KABUL EDİLMİŞTİ

2023'te kabul edilen içten yanmalı motor yasağı, iklim mücadelesinde büyük bir zafer olarak karşılandı.

Ancak otomobil üreticileri ve destekçileri, Çin'den gelen şiddetli rekabet ve elektrikli araçlara (EV'lere) geçişin beklenenden daha yavaş olması karşısında, Brüksel'in bu düzenlemeyi gevşetmesi için son bir yıldır yoğun lobi faaliyetleri yürütüyorlar.

Yasağı zayıflatmak, AB'nin bu yıl çevre yasalarının birçoğunu geri çekme yönündeki iş dünyası yanlısı çabalarının şimdiye kadarki en çarpıcı sonucu oldu; bu geri çekmelerin gerekçesi ise söz konusu yasaların büyümeyi olumsuz etkileme riski taşımasıydı.

2035'TEN SONRA DA SATIŞLAR SÜRECEK

Pratikte, otomobil üreticileri 2035'ten sonra da sınırlı sayıda kirletici araç satmaya devam edebilecekler; bunlar arasında şarj edilebilir hibrit araçlar ve dizel otomobiller de yer alıyor.

Bunu yapabilmek için, bu araçların atmosfere saldığı ve gezegeni ısıtan emisyonları iki tür karbon kredisi aracılığıyla telafi etmeleri gerekecek.

Birincisi, otomobil üretiminde Avrupa'da üretilen düşük karbonlu çeliğin kullanılmasıyla sağlanacak.

İkincisi, otomobil üreticilerinin kontrolü dışında olacak ve enerji şirketlerinin her yıl piyasaya sürdüğü e-yakıt ve biyoyakıt miktarına bağlı olacaktır.

'GERİLEMEYE' MAHKUM

Geçtiğimiz yıl işten çıkarmalar ve fabrika kapanışları duyurularıyla boğuşan, yaklaşık 14 milyon kişiyi istihdam eden ve Avrupa GSYİH'sının yaklaşık yüzde yedisini oluşturan Avrupa otomotiv endüstrisi, 2035 hedefinin artık gerçekçi olmadığını savunuyordu.

Üreticiler, yüksek başlangıç ​​maliyetleri ve 27 üyeli birliğin bazı bölgelerinde yeterli şarj altyapısının bulunmaması nedeniyle tüketicilerin elektrikli araçlara ısınmasının yavaş olduğunu söylüyor.

Sektör verilerine göre, 2025 yılının ilk dokuz ayında satılan yeni araçların yüzde 16'sından biraz fazlası batarya ile çalışacak.

AB Parlamentosu'nun en büyük grubunun muhafazakâr başkanı Manfred Weber, yeni hedefi memnuniyetle karşılayarak, "teknolojileri yasaklamanın" aşırı sağcı popülistlere bir hediye olacağını söyledi.

İspanya, Fransa ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere eleştirmenler, yasağın kaldırılmasının elektriğe geçişi yavaşlatma, AB'nin yeşil gündemini baltalama ve elektrifikasyona yapılan yatırımları caydırma riskini taşıdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Stratejik Perspektifler adlı düşünce kuruluşunun direktörü Neil Makaroff, "Dünyanın geri kalanı bataryalar ve elektrikli araçlar yönünde endüstriyel bir yarışa girmişken, yarının işlerinin ve yeniliklerinin hala dizel veya benzinli motorlarda yattığını iddia etmek, Fransız ve Avrupa otomotiv endüstrisini gerilemeye mahkum etmektir" dedi.

YEŞİL FİLOLAR

Komisyon ayrıca, AB parlamentosu ve üye devletlerin onayına ihtiyaç duyan bir paket kapsamında otomotiv sektörünü desteklemek için bir dizi ek önlem açıkladı.

2035'e kadar olan süreçte, otomobil üreticileri, AB'de üretilen küçük ve "uygun fiyatlı" elektrikli otomobiller için "süper kredilerden" faydalanacaklar; bu, emisyon hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak bir muhasebe hilesi olacak.

Bu, 4,2 metreden kısa elektrikli otomobillerin satışlarının 1,3 kat daha fazla sayılacağı ve böylece otomobil üreticilerinin araç filosundaki sıfır emisyonlu araçların payının yapay olarak artırılacağı anlamına gelir.

Komisyon ayrıca, ticari araçlar için 2030 ara emisyon hedefinin %50'den %40'a düşürülmesini ve kamyon üreticilerine, otomobil üreticilerine daha önce yapılan bir taviz doğrultusunda, kendi 2030 hedeflerine ulaşmaları için daha fazla süre tanınmasını önerdi.

Elektrikli araç satışlarını artırmak için, orta ve büyük ölçekli firmaların filolarını çevre dostu hale getirmeleri gerekecek; zira bu filolar şu anda Avrupa'daki yeni otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

Ülkelere göre farklılık gösterecek hedeflere göre, şirketlerin satın aldığı yeni araçların en az yüzde 30'unun sıfır veya düşük emisyonlu olması gerekecek; daha zengin ülkeler için bu çıta daha yüksek tutulacak.

Son olarak, AB, faizsiz krediler yoluyla Avrupalı ​​pil üreticilerini desteklemek için 1,5 milyar euro sağlayacak.

AB verilerine göre, karayolu taşımacılığı Avrupa'daki toplam küresel ısınmaya neden olan emisyonların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor ve bunların yüzde 61'i otomobillerin egzoz borularından kaynaklanıyor.

