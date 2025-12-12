Muafiyet dönemi kapanıyor… AB’ye giden düşük fiyatlı ürünlerde vergisiz alış devri bitiyor. Milyonlarca tüketici 1 Temmuz 2026 itibarıyla ek ücret ödeyecek. AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.

AB Konseyi, Brüksel’de toplanan üye ülke maliye bakanlarının görüşmesinin ardından dış ülkelerden gelen küçük e-ticaret gönderilerine ilişkin yeni kararı duyurdu.

Yapılan açıklamada, Avrupa’ya büyük ölçüde çevrim içi alışveriş yoluyla giren ve değeri 150 avronun altında kalan tüm küçük paketlerin 1 Temmuz 2026’dan itibaren sabit 3 avroluk gümrük vergisine tabi tutulacağı belirtildi.

Mevcut durumda küçük paketlerin AB'ye gümrüksüz girdiği anımsatılan açıklamada, bunun AB satıcıları için haksız rekabete, tüketiciler için sağlık ve güvenlik risklerine, dolandırıcılığa ve çevresel endişelere yol açtığına işaret edildi.

150 avro altı alışverişe vergi geliyor… AB kararı Türkiye’yi de kapsıyor

E-TİCARETİN YÜZDE 93'ÜNÜ KAPSIYOR

Açıklamada, yeni gümrük vergisinin AB'ye yönelik tüm e-ticaret akışlarının yüzde 93'ünü kapsayacağı kaydedilerek, "Bu oran, AB'ye giren ve AB'nin Tek Noktadan İthalat Merkezi (IOSS) sisteminde katma değer vergisi açısından kayıtlı AB dışı satıcılara ait tüm mallara uygulanacak." değerlendirmesi yapıldı.

Geçici önlemin gümrük vergisi muafiyeti eşiğini tamamen ortadan kaldıracak kalıcı bir çözüm anlaşması yürürlüğe girene kadar yürürlükte kalacağına işaret edilen açıklamada, "O noktada, 150 avronun altındaki tüm mallar, bireysel ürünler için normal AB tarifelerine göre gümrük vergisine tabi olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni önlemin gümrük reform paketi ve çok yıllık mali çerçeve bağlamında değerlendirilmekte olan "işlem ücreti" uygulamasından farklı olduğu belirtildi.

EN ÇOK ÜRÜN ÇİN'DEN GELDİ

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.

