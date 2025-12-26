Bir yapay zeka tuzağı daha! Tıkladıkları ilanla 1,5 milyon dolandırıldılar
Yapay zeka dolandırıcılığının son adresi Samsun oldu. Sosyal medyada gördükleri videodaki yatırım ilanına inanan çift, 1.5 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı.
- Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan İsa ve Hale Kereci çifti, Facebook'ta karşılaştıkları yapay zeka destekli sahte yatırım videosu ilanıyla dolandırıldı.
- Çift, "dosya masrafı", "sigorta bedeli" ve "vergi borcu" gibi gerekçelerle yönlendirilerek banka hesapları, kredi kartları ve birikimlerinden toplam 1,5 milyon TL kaybetti.
- Dolandırıcılar, ekran paylaşımı yaptırarak çiftin sigortasız kredi çekmesine, altınlarını bozdurmasına ve yakınlarından borç almasına neden oldu.
- Mağdur çift, dolandırıcılık sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunarak vatandaşları benzer ilanlara karşı uyardı.
- Daha önce Manisa'da da sosyal medyada benzer bir yatırım ilanıyla 98 bin TL kaybeden bir mağdur daha bulunuyordu.
Çok sayıda meslekte etkin olarak kullanılan yapay zekayı kullanan dolandırıcılar, neredeyse her gün yeni bir kişiyi kandırıyor. Yapay zeka dolandırıcılığının yeni adresi bu kez Samsun oldu.
FACEBOOK İLANI KABUSLARI OLDU
Samsun'un İlkadım ilçesinde hurda toplayıcılığı yapan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi Hale Kereci, Facebook'ta karşılarına çıkan yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte yatırım videosundaki ilana tıkladı.
Çift ilk etapta düşük meblağlarla başlayan sözde yatırım sürecinde "dosya masrafı", "sigorta bedeli", "vergi borcu" ve "Merkez Bankası transferi" gibi gerekçelerle yönlendirildi.
1,5 MİLYON KAPTIRDILAR
Ekran paylaşımı yaptırılarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından farklı şahıslar adına para transferi yapıldığını söyleyen çift, 1,5 milyon lira kaybetti. Bu süreçte sigortasız kredi çektirildiğini, hesalarındaki birikimlerin alındığını, kredi kartlarından harcamalar yapıldığını, altınlarını bozdurduklarını ve yakınlarından borç para temin ettiklerini belirten İsa Kereci ve Hale Kereci, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Samsun Adliyesi önünde gözyaşlarına boğulan 4 çocuk annesi Hale Kereci, benzer ilanlara karşı vatandaşları uyardı.
98 BİN TL KAYBETMİŞTİ
Daha öncede Manisa’da sosyal medyada bir yatırım ilanı gören İbrahim Halil Çevik, gördüğü linke tıklamış, WhatsApp üzerinden atılan "Ticaret" adlı sahte uygulamayı indirmiş ve dolandırılmıştı. Dolandırıcılar, uygulama üzerinden Çevik'e sözde gümüş aldırarak 98 bin TL'sini almıştı.
Çevik, düştüğü tuzağı şöyle anlatmıştı:
Sosyal medya üzerinden Türkiye Petrollerine ait bir link gördüm. Benden 10 bin 500 TL para istediler. Bana günde 2 bin TL kazanacağımı söylediler. Sonrasında bana ‘Ticaret' adında sahte bir uygulama kurdular. O uygulamadan para yatırmamı istediler. Tıkladığımda yani e-mail adresimi ve telefon numaramı girdim. Sonra sözde borsa uzmanı diye sahte bir farklı bir numara arıyor beni. Bana borsa temsilcisi bağlanacak dediler ve 5 gün sonra başka bir numara beni arayarak benim sigortam olmadığı için paramı alamayacağımı söylüyor.