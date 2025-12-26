Yapay zeka dolandırıcılığının son adresi Samsun oldu. Sosyal medyada gördükleri videodaki yatırım ilanına inanan çift, 1.5 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Çok sayıda meslekte etkin olarak kullanılan yapay zekayı kullanan dolandırıcılar, neredeyse her gün yeni bir kişiyi kandırıyor. Yapay zeka dolandırıcılığının yeni adresi bu kez Samsun oldu.

Bir yapay zeka tuzağı daha! Tıkladıkları ilanla 1,5 milyon dolandırıldılar

FACEBOOK İLANI KABUSLARI OLDU

Samsun'un İlkadım ilçesinde hurda toplayıcılığı yapan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi Hale Kereci, Facebook'ta karşılarına çıkan yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte yatırım videosundaki ilana tıkladı.

Çift ilk etapta düşük meblağlarla başlayan sözde yatırım sürecinde "dosya masrafı", "sigorta bedeli", "vergi borcu" ve "Merkez Bankası transferi" gibi gerekçelerle yönlendirildi.

İsa Kereci ile eşi Hale Kereci

1,5 MİLYON KAPTIRDILAR

Ekran paylaşımı yaptırılarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından farklı şahıslar adına para transferi yapıldığını söyleyen çift, 1,5 milyon lira kaybetti. Bu süreçte sigortasız kredi çektirildiğini, hesalarındaki birikimlerin alındığını, kredi kartlarından harcamalar yapıldığını, altınlarını bozdurduklarını ve yakınlarından borç para temin ettiklerini belirten İsa Kereci ve Hale Kereci, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun Adliyesi önünde gözyaşlarına boğulan 4 çocuk annesi Hale Kereci, benzer ilanlara karşı vatandaşları uyardı.

98 BİN TL KAYBETMİŞTİ

Daha öncede Manisa’da sosyal medyada bir yatırım ilanı gören İbrahim Halil Çevik, gördüğü linke tıklamış, WhatsApp üzerinden atılan "Ticaret" adlı sahte uygulamayı indirmiş ve dolandırılmıştı. Dolandırıcılar, uygulama üzerinden Çevik'e sözde gümüş aldırarak 98 bin TL'sini almıştı.

Manisa'da yapay zeka ile dolandırılan İbrahim Halil Çevik

Çevik, düştüğü tuzağı şöyle anlatmıştı:

Sosyal medya üzerinden Türkiye Petrollerine ait bir link gördüm. Benden 10 bin 500 TL para istediler. Bana günde 2 bin TL kazanacağımı söylediler. Sonrasında bana ‘Ticaret' adında sahte bir uygulama kurdular. O uygulamadan para yatırmamı istediler. Tıkladığımda yani e-mail adresimi ve telefon numaramı girdim. Sonra sözde borsa uzmanı diye sahte bir farklı bir numara arıyor beni. Bana borsa temsilcisi bağlanacak dediler ve 5 gün sonra başka bir numara beni arayarak benim sigortam olmadığı için paramı alamayacağımı söylüyor.

