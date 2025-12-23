Dolandırıcılardan yapay zeka tuzağı! Telefonuna indirdiği uygulama hayatını altüst etti
Manisa’da sosyal medyadan gördüğü yatırım ilanına inanıp telefonuna uygulama indiren İbrahim Halil Çevik, dolandırıcıların yapay zeka tuzağına düştü. Yapay zekayla hazırlandığı belirlenen video ile dolandırılan Çelik 98 bin lirasını kaybetti. İşte dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri…
- İbrahim Halil Çevik, sosyal medyada gördüğü sahte bir yatırım ilanıyla dolandırıcıların tuzağına düştü.
- Dolandırıcılar, yapay zeka ile oluşturulmuş sahte WhatsApp profilleri ve numaralar kullandı.
- Mağdur, "Ticaret" adlı sahte uygulama üzerinden sözde gümüş alımıyla 98 bin TL parasını kaptırdı.
- Dolandırıldığını anlayan Çevik, durumu emniyet güçlerine bildirdi.
- Dolandırıcılar ayrıca mağdurdan 410 bin TL kredi çekerek kendilerine göndermesini talep etti.
Son yıllarda popüler hale gelen yapay zeka uygulamaları, dolandırıcıların da kadrajına girdi. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan İbrahim Halil Çevik’in başına gelenler hayrete düşürdü.
Sosyal medyada bir yatırım ilanı gören İbrahim Halil Çevik, gördüğü linke tıkladı. Çevik, kendisine ulaşan dolandırıcıların talimatıyla WhatsApp üzerinden atılan "Ticaret" adlı sahte uygulamayı indirdi.
SAHTE PROFİLLE İLETİŞİM
Sahte numaralar ve yapay zekayla hazırlanmış profil resimleri bulunan kimliği belirsiz WhatsApp profili ile iletişime geçen Çevik, bilgilerini paylaştı.
98 BİN LİRASINI KAPTIRDI
Dolandırıcılar, uygulama üzerinden Çevik'e sözde gümüş aldırarak 98 bin TL'sini aldı. Bir süre sonra parasını geri isteyen Çevik, istediği sonucu alamadı. Dolandırıldığını anlayan Çevik soluğu emniyette aldı.
“GÜNDE 2 BİN TL KAZANACAĞIMI SÖYLEDİLER”
İbrahim Halil Çevik, düştüğü tuzağı şöyle anlattı:
Sosyal medya üzerinden Türkiye Petrollerine ait bir link gördüm. Benden 10 bin 500 TL para istediler. Bana günde 2 bin TL kazanacağımı söylediler. Sonrasında bana ‘Ticaret' adında sahte bir uygulama kurdular. O uygulamadan para yatırmamı istediler. Tıkladığımda yani e-mail adresimi ve telefon numaramı girdim. Sonra sözde borsa uzmanı diye sahte bir farklı bir numara arıyor beni. Bana borsa temsilcisi bağlanacak dediler ve 5 gün sonra başka bir numara beni arayarak benim sigortam olmadığı için paramı alamayacağımı söylüyor.
“BİR KİŞİ SÜREKLİ SİZİ TELEFONLA ARIYOR”
Dolandırıcıların özel bir bankadan 410 bin TL kredi çekerek kendilerine göndermesini istediğini belirten Çevik şunları söyledi:
Instagram'dan başlıyorlar. Bir kişi sürekli telefonla arıyor sizi. Rahatsız ediyorlar. Bir video da çekmişler zaten. Şu an çalışmıyorum ben. Herhangi bir gelirim de yok yani. Ben 18 ay önce bir kaza geçirdim. Ayağım kırıldı, kolum kırıldı, köprücük kemiğim kırıldı. Çalışmadığım halde bu vicdansızlığı bana yaptılar.