İzmir’de ‘manda yoğurdu satmak’ bahanesiyle yaşlı insanları ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde yaşlı kadından para alan şüphelinin paraları yere düşürüp bir kısmını aldığı görüldü.

İzmir’de bir şüphelinin “Marda yoğurdu satıyorum” bahanesiyle yaşlı insanların evlerine girip, ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Seçtiği apartmanlarda kapı kapı gezip, güven sağlamaya çalışan şüphelinin bir vatandaşın evindeki güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Manda yoğurdu satıp, ücreti alırken dolandırdı iddiası

'MANDA YOĞURDU' BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK

Görüntülerde bir eve giren şüphelinin evdeki yaşlı kadının önce elini öpüp ardından “Babaanne buraya gelen sütçünün oğluyum Fatma teyzemlere de söyledim. Buraya köy ekmeği, manda yoğurdu getiriyorum müşteriler hep deniyor sana da bir tane getirdim. Denemen için” dediği duyuldu.

Görüntülere yansıyan anlarda, yoğurdu verdikten sonra yaşlı kadından ücreti almak için bekleyen şüpheli, kadın parayı uzattığında paranın içinden bir kısmını alıp sakladı, ardından kadına “Babaanne sen 600 lira vereceksin” dedi.

Paraları düşürdü, verirken eksik verdi

PARALARI ELİNDEN DÜŞÜRMÜŞ GİBİ YAPTI

Parayı veren kadın elindeki parayı yeniden sayarak adama uzattı, parayı saymak için eline alan şüpheli ise o anlarda paraları elinden düşürdü, yerden toplayıp kadına yeniden uzattı.

Şüphelinin bu yöntemler aynı mahallede başka vatandaşları da dolandırdığı iddia edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

