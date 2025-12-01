Sosyal medyada kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi kazanan “Ali Demir Evrensel” adı, gerçekte iki cinayetten hüküm giymiş bir kişinin sahte kimliği çıktı. Polis ekipleri, yüz tanıma sistemi ve detaylı araştırmalar sayesinde fenomenin gerçek adını ve suç geçmişini ortaya çıkardı. Kamuoyunca Ali Demir Evrensel kimdir, gerçek adı ne merak ediliyor.

Kişisel gelişim temalı paylaşımlarla dikkat çeken Ali Demir Evrensel, internet üzerinden motivasyonel içerikler yayınlayarak ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde konferanslar düzenleyerek büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, sosyal medya profiline yönelik yaptıkları incelemeler sırasında Ali Demir Evrensel'in resmi kayıtlarda yer almadığını fark etti.

Ali Demir Evrensel kimdir, gerçek adı ne? Cinayet hükümlüsü yazar yakalandı!

ALİ DEMİR EVRENSEL KİMDİR?

Sosyal medyada kişisel gelişim içerikleri paylaşarak kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edinen Ali Demir Evrensel düzenlediği konferanslarla dikkat çekmişti.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde kitap imza günleri ve etkinlikler düzenleyen Ali Demir Evrensel polis araştırmaları ve yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.

ALİ DEMİR EVRENSEL GERÇEK ADI NE?

Yapılan incelemeler sonucunda Ali Demir Evrensel’in gerçek adının Ramazan Evrensal olduğu belirlendi. 49 yaşındaki Evrensal, uzun yıllardır çeşitli suçlardan aranan bir isim olarak kayıtlarda yer alıyordu. Sosyal medya üzerinden kurduğu sahte kimlik sayesinde geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştu.

ALİ DEMİR EVRENSEL TUTUKLANDI MI?

Evrensal, Seyhan ilçesinde saklandığı villada polis operasyonuyla yakalandı. Kaçmaya çalışmasına rağmen kısa sürede etkisiz hale getirilen Evrensal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi. Villasında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi.

ALİ DEMİR EVRENSEL NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Ramazan Evrensal'in 2006 yılında işlediği iki cinayet nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu belirtildi. Toplam 36 yıl 7 ay 12 günlük cezasının yanı sıra resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl cezası da bulunuyor.

Hakaret, ruhsatsız silah bulundurma ve dolandırıcılık gibi başka suçlardan da arandığı tespit edilen Ali Demir Evrensel'in cinayet davaları 2021 yılında Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşmişti.



Editör:BETÜL TOKKAN

