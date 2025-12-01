Londra’nın Enfield kentinde yaşayan 17 yaşındaki Sophie Bell, yaşadığı soğuk algınlığı şikayetlerini önce önemsemedi. Ağrıları giderek şiddetlenen genç kız, bir sabah uyandığında gözünün anormal şekilde şiştiğini fark etmesi üzerine acil hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından kızın vücudunda ölümcül bir enfeksiyon olduğu ve beyin ameliyatı olması gerektiği ortaya çıktı.

Londra’nın Enfield kentinde yaşayan Sophie Bell, yaklaşık bir ay boyunca grip benzeri belirtiler gösterdi. Ağrıları günden güne artan genç kız, 29 Ekim sabahı uyandığında kabusu yaşadı. Mirror’un haberine göre, genç kızın sağ gözü anormal şekilde şişmişti. Eczanede çalışan Sophie’nin annesi, kızının sürekli gözünü ovuşturmasının enfeksiyona yol açtığını düşünse de gerçek öyle değildi. Genç kıza kullandığı hiçbir ilaç fayda etmedi, gözü hızla şişerek içinden iltihap akmaya başlatı.

Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Sophie’ye göz çevresinde kas ve yağ dokularında ciddi enfeksiyon olarak tanımlanan orbital selülit teşhisi kondu. İLTİHABIN BEYNE YAYILMAYA BAŞLADIĞI TESPİT EDİLDİ Yapılan testlerde enfeksiyonun soğuk algınlığı kaynaklı bir sinüs iltihabından geliştiği ve beyne yayılmaya başladığı ortaya çıktı. Doktorlar durumun hayati tehlike taşıdığını, menenjite dönüşebileceğini söyleyerek acil beyin ameliyatı kararı aldı.

Kafatasının bir kısmının çıkarıldığı dokuz saatlik operasyonun ardından hayata tutunmayı başaran genç kız şimdi iyileşme sürecinde. "BU NOKTAYA GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM" “Basit bir soğuk algınlığının bu noktaya gelebileceğini hiç düşünmezdim.” diyen Sophie, başkalarını belirtileri hafife almamaları konusunda uyarıyor: “Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız mutlaka kontrol ettirin.” Annesi Carol ise “Onu daha önce doktora götürmediğim için kendimi suçladım.” diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.



ORBİTAL SELÜLİT NEDİR? Orbital selülit, göz küresinin çevresindeki kas ve yağ dokularında oluşan ciddi bir enfeksiyondur. Gözde şişlik, kızarıklık, yoğun ağrı, göz hareketlerinde kısıtlılık ve görme bozukluğuna yol açabilir. Tedavi edilmezse enfeksiyon beyne yayılabilir ve kalıcı görme kaybı gibi hayati riskler oluşturabilir.





Editör:ZEYNEP ERDİVANLI

