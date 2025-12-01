İhlas Haber Ajansı
TEM'de feci kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalıp öldü
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere ve beton duvara çarpan tırdan düşün sürücü Yahya Aydın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
İstanbul yönünde Şekerpınar Kavşağı'nda bir tır kontrolden çıkarak bariyere ve duvara çarptı, sürücü aracı altında kaldı ve hayatını kaybetti.
- Kazayı yaşayan sürücü Yahya Aydın (23) idi.
- İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Sürücü aracın altından çıkarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde Yahya Aydın (23) hakimiyetindeki konteyner yüklü tır, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan düşen sürücü Aydın, aracın altında kaldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
