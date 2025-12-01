TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere ve beton duvara çarpan tırdan düşün sürücü Yahya Aydın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde Yahya Aydın (23) hakimiyetindeki konteyner yüklü tır, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan düşen sürücü Aydın, aracın altında kaldı.

TEM'de feci kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalıp öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

