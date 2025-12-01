Londra’nın merkezinde yer alan üç yatak odalı, tavanı çökmüş ve çöp ev olarak tanımlanabilecek bir ev, 925.000 euro (yaklaşık 45 milyon TL) fiyatla satışa sunuldu. Bir emlak sitesinde yayımlanan görseller, internet kullanıcılarının dikkatini çekerken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar ise ilanı tiye alarak, "Bu fotoğraflara bakınca bile hepatit kaptım" yorumunda bulundu.

Londra’nın Camden bölgesinde yer alan eski bir mülk, 925.000 euroluk fiyatla satışa çıkarıldı. Emlak sitesi Rightmove’da yayımlanan fotoğraflarda evin tavanının çöktüğü, odaları örümcek ağlarının sardığı ve adeta çöp ev haline geldiği görüldü.

İLANDA YAZANLAR PES DEDİRTTİ

Kullanılamaz haldeki evin satış ilanında yazan ifadeler ise şu şekilde:

“Yaklaşık 170 metrekarelik bir köşe arsasında, ‘yeniden geliştirme potansiyeli sunan’, iyi konumlanmış, dört odalı ev. “

Öte yandan ilanda, Caledonian Park ve Camden Town'a yakın, iki metro istasyonuna kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunduğu bildirilen evde 35 yıldan fazla süredir aynı ailenin yaşadığı belirtiliyor.

İlanda ayrıca, mülkün yenilendikten sonra nasıl görünebileceğini gösteren 3D tasarım niteliğinde hayali görsellere yer verildi. Bu görüntülerin altında, “Bu yalnızca bir sanatçının izlenimidir ve mülkü tam olarak yansıtmayabilir” uyarısında bulunuldu.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Evin fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede yayılırken; bir kullanıcı "Bu fotoğraflara bakınca bile hepatit kaptım" yorumunu yaparken, bir diğeri ise "14. fotoğrafa bakınca istemsizce öksürmeye başladım.” İfadelerinde bulundu.

Emlak sitesinin verilerine göre, aynı yol üzerindeki diğer evlerin ortalama satış fiyatı geçen yıl 1.338.085 euro oldu.

