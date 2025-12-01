Başkent'e enerji dağıtımı sağlayan Başkent EDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamalarla beraber, 1 1 Aralık Pazartesi günü Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı ya da arıza kaynaklı elektrik kesintisi yaşandığı belli oldu. Elektrikler kesilen Ankaralılar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Başkent EDAŞ’ın 1 Aralık Pazartesi günü için yaptığı son dakika kesinti duyurularının ardından, elektriği kesilen Ankaralılar şebeke arızaları ile planlı çalışmaların ne zaman sona ereceğini ve elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor.

1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! Ankarada elektrikler ne zaman, saat gelecek?

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT GELECEK?

1 Aralık Pazartesi günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankaralılar, mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Gün içinde elektrikler gelecektir.

Editör:SEVCAN GİRGİN

