Başkent'e enerji dağıtımı sağlayan Başkent EDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamalarla beraber, 1 1 Aralık Pazartesi günü Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı ya da arıza kaynaklı elektrik kesintisi yaşandığı belli oldu. Elektrikler kesilen Ankaralılar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
Başkent EDAŞ’ın 1 Aralık Pazartesi günü için yaptığı son dakika kesinti duyurularının ardından, elektriği kesilen Ankaralılar şebeke arızaları ile planlı çalışmaların ne zaman sona ereceğini ve elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor.
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT GELECEK?
1 Aralık Pazartesi günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankaralılar, mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Gün içinde elektrikler gelecektir.