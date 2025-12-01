Bursa’da 1 Aralık Pazartesi günü uygulanacak planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. UEDAŞ’ın güncel kesinti listesi, etkilenecek mahalleler ve elektriklerin geri gelme saatleri merak ediliyor.

UEDAŞ, 1 Aralık Pazartesi günü Bursa genelinde planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Bursa'da yaşayanlar, kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için güncel sorgulama ekranına yöneldi. Etkilenecek bölgelerin detayları UEDAŞ’ın resmi sistemi üzerinden paylaşılıyor.

Bursa’da 1 Aralık günü yapılacak planlı çalışmalar, özellikle iletim hatlarının yenilenmesi, bakım-onarım işlemleri ve arızaların giderilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. UEDAŞ tarafından duyurulan bu kesintiler, belirli saat aralıklarında farklı ilçelerde etkili olacak. Kesintilerin kapsamı, bölgedeki altyapı ihtiyacına göre belirlenirken vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlı kesinti saatleri önceden açıklanıyor.

Planlı bakım kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri, UEDAŞ tarafından güncel olarak açıklanıyor. Her ilçede farklı zaman aralıklarında planlanan kesintiler, genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra kademeli olarak sonlandırılıyor.

1 Aralık'ta Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Osmangazi, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde yaşanıyor.

Elektriklerin geri geleceği saatler, UEDAŞ’ın resmi internet sitesindeki arıza-kesinti sorgulama bölümünde ilçeler bazında listeleniyor.

