Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Haftanın en kritik karşılaşması, hem puan tablosu hem şampiyonluk mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Derbi saati, oynanacağı yer ve izleme kanalları netlik kazandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında sezonun en merak edilen maçında karşı karşıya gelecek. İki takımın performansı, kadro durumu ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminin ilk sırasına yerleşmiş durumda.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de haftanın maçı olarak gösterilen dev derbi, 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı bu mücadelede namağlup unvanını korumayı hedefliyor. Galatasaray ise Kadıköy deplasmanından galibiyetle çıkıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Puan farkının yalnızca 1 olduğu haftada derbiden çıkacak sonuç, sıralamayı doğrudan değiştirebilir.

FENERBAHÇE GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Dev mücadelenin yayıncısı beIN Sports 1 olacak. Karşılaşma şifreli olarak platform üzerinden canlı yayımlanacak. Yayın, maç saatinden önce başlayacak özel programlarla birlikte analizler ve yorumlarla desteklenecek. Futbolseverler, beIN Sports’un uydu, kablo ve dijital platformları üzerinden yayını takip edebilecek.

Maçı sahada izlemek isteyen taraftarlar ise günler öncesinden tükenen biletler nedeniyle stadyum dışında alternatif bulmak zorunda kaldı. İstanbul genelinde birçok mekanda dev ekran kurulumları ve toplu izleme organizasyonlarının yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, nerede izlenir? Süper Ligde derbi günü!

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. Yayın şifreli olduğu için maçı takip etmek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Derbi; Digiturk, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+ ve beIN Connect üzerinden erişilebilen yayın akışıyla tüm platformlarda canlı olarak takip edilebiliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, nerede izlenir? Süper Ligde derbi günü!

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. VAR ve yardımcı hakemlerin ise maç saatine doğru açıklanması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE FB GS DERBİ HEYECANI YAŞANIYOR!

Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak zirveyi devralmayı amaçlıyor. Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski’nin maç saatinde durumlarının netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray cephesi ise önemli eksiklerle Kadıköy’e geliyor. Singo, Jakobs, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Sallai ve bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da derbide forma giyemeyecek. Buna rağmen sarı kırmızılı ekip, Osimhen ve Lemina gibi isimlerin derbiye yetişmesi için yoğun mesai harcıyor.

Editör:İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası