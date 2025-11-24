Süper Lig’de 14. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, zirvenin kaderini belirleyebilecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor. Galatasaray’ın bir puanla lider olduğu haftada Fenerbahçe’nin alacağı olası bir galibiyet, hem puan durumunu hem de şampiyonluk hesaplarını doğrudan etkileyecek.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında iki ezeli rakip de haftayı kayıpsız kapattı. Galatasaray kendi sahasında Gençlerbirliği’ni 3-2 yenerken, Fenerbahçe deplasmanda Rizespor’u 5-2 mağlup etti. Sonuçlar sonrası Galatasaray 32 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 31 puanla hemen arkasında yer aldı. Gözler şimdi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak derbiye çevrildi. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse puan farkı kaç olur araştırılıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY'I YENERSE PUAN FARKI KAÇ OLUR?

Fenerbahçe derbiyi kazandığı takdirde puanını 34’e yükseltir ve 32 puandaki Galatasaray’ın önüne geçerek liderliğe yerleşir. İki takım arasında oluşacak puan farkı ise 2’ye çıkar. Ligde bu haftaya kadar istikrarlı bir çıkış gösteren sarı lacivertliler için derbi galibiyeti, sadece liderlik anlamına gelmez, aynı zamanda psikolojik üstünlüğün de el değiştirmesi anlamına gelir.

Fenerbahçe’nin güçlü hücum hattı, son haftalarda artan gol ortalaması ve Rizespor karşısında gösterdiği geri dönüş performansı, taraftarların derbiye olan inancını artırmış durumda. Galatasaray’ın ise bu sezon az gol yiyen yapısı ve iç saha-dış saha dengesi dikkate alındığında, karşılaşmanın çekişmeli geçeceği görülüyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse puan farkı kaç olur? FB GS Süper Lig şampiyonluğu ihtimalleri

FENERBAHÇE GALATASARAY’A YENİLİRSE PUAN FARKI KAÇ OLUR?

Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak derbide mağlup olması durumunda sarı lacivertlilerin puanı 31’de kalır, Galatasaray ise 35 puana yükselir. Bu senaryoda iki takım arasındaki puan farkı 4’e çıkar ve Galatasaray şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde eder.

Özellikle üst sıralarda yarışın sıkıştığı bir sezonda, dört puanlık farkın kapanması mümkün olsa da derbi kaybı ligin gidişatını doğrudan etkileyebilir.

Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse puan farkı kaç olur? FB GS Süper Lig şampiyonluğu ihtimalleri

FENERBAHÇE BU SENE ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

Fenerbahçe için sezonun kalanı hala güçlü bir şampiyonluk ihtimali barındırıyor. Son haftalarda alınan sonuçlar, teknik heyetin planlarını rahatlatan unsurlar arasında.

Sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmesi nedeniyle fikstür yoğunluğu artmış olsa da kadronun geniş olması ve alternatifli yapısı, lig yarışını sürdürebilecek güçte olduğunu gösteriyor. Derbide alınacak her türlü sonuç sezonun tamamını belirlemeyecek olsa da bir galibiyet, sarı lacivertlilerin şampiyonluk yolunda “kontrolü” eline almasını sağlayabilir.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası