İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan yeni genelgeyle birlikte sahipsiz köpeklerin kontrolsüz şekilde beslenmesine ilişkin düzenlemeler yeniden gündeme taşındı. İl genelinde belirli alanlarda besleme faaliyetlerinin sınırlandırılması ve belediyelere hızlandırılmış rehabilitasyon görevi verilmesi dikkat çekiyor. Bu kapsamda sokak köpeklerini beslemek yasaklandı mı, cezası ne kadar merak ediliyor.

İstanbul Valiliği’nin yayımladığı “Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler” başlıklı genelge, sokak köpekleriyle ilgili uygulamaları yeniden tartışma konusu yaptı. Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı mı, cezası ne kadar araştırılıyor.

SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK YASAKLANDI MI?

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgeye göre İstanbul genelinde özellikle sağlık kurumları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, parklar, bahçeler, oyun alanları ve yol kenarlarında kontrolsüz besleme faaliyetlerine izin verilmeyecek. Bu kararın, hem halk sağlığı hem de güvenlik açısından risklerin azaltılması amacıyla alındığı belirtiliyor.

Genelgede ayrıca sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilite edilerek bakımevleri ya da oluşturulan doğal alanlara nakledilmesi süreçlerinin hızlandırılması yönünde belediyelere talimat verildi. Valilik, uygulamada aksaklık yaşanmaması için belediyelerin sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesi gerektiğini vurguluyor.

SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMENİN CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Genelgede ceza tutarı doğrudan belirtilmemiş olsa da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde izinsiz ve kontrolsüz besleme faaliyetleri para cezasına tabi tutuluyor. Belediyelerin belirlediği alanlar dışında yapılan beslemeler, çevre düzeninin bozulması, riskli bölgelere hayvan toplanması ve kamu güvenliğinin ihlali gibi gerekçelerle idari yaptırıma konu olabiliyor. İstanbul Valiliği’nin genelgesinde bu cezaların takip ve uygulama sorumluluğu belediyelere devredilmiş durumda.

İSTANBUL'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK YASAK MI?

Valilik açıklamasına göre İstanbul’da sokak köpeklerini beslemek tamamen yasaklanmadı ancak kontrolsüz besleme faaliyetleri belirli alanlarda yasak kapsamına alındı. Özellikle kamu güvenliği açısından risk taşıyan bölgelerde besleme yapılmasına müsaade edilmeyecek. Bu karar, hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla alındı.

Besleme yapılabilecek alanların belirlenmesi ise belediyelere bırakıldı. Valilik, sahipsiz köpeklerin uygu alanlara alınması için doğal alanlar ve bakımevi projelerinin hızla tamamlanması gerektiğini kaydetti.

