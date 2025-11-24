Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu
Trendyol Süper Lig’de haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olan Başakşehir - Trabzonspor mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Ligde üst sıraları zorlayan Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi ederek yarışta yeniden güç kazanmak istiyor. İstanbul ekibi Başakşehir ise taraftarı önünde önemli bir sınava çıkacak
Karadeniz ekibi ligde 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Lider Galatasaray’ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 3 puan gerisinde olan Trabzonspor, deplasmandan galibiyetle ayrılıp zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Başakşehir - Trabzonspor karşılaşması heyecanla bekleniyor. İstanbul’da oynanacak Başakşehir - Trabzonspor maçı Bein Sports üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11
RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Umut Güneş, Berat Özdemir; Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Oulai, Jabol-Folcarelli; Zubkov, Felipe Augusto, Olaigbe, Onuachu