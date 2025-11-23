Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir otelde avukat B.K. ile otel sahibi baba ve oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Avukat B.K., baba ve oğlunu silah ile vurarak öldürdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir otelde, dün gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Otele gelen avukat B.K. ve kardeşi ile otel sahipleri Nihat Özener ve oğlu Kerim Özener arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

BABA-OĞUL KURTARILAMADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, otel sahibi ile oğlu, avukat B.K. tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, avukat B.K. ile yanındaki kardeşi gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Avukat B.K. ile yanındaki kardeşinin gözaltına alındığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası