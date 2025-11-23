İtalya Serie A'nın 12. haftasında heyecan dorukta. Tarihi bir rekabete sahne olacak Inter-Milan derbisi, bu sezon 229. kez gerçekleşecek! Giuseppe Meazza Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek Inter-Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi merak ediliyor.

İtalya Serie A’nın 12. haftasında nefes kesen bir derbiye sahne olacak! Inter kendi sahasında ezeli rakibi Milan’ı konuk edecek. Zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan karşılaşmada, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun sahadaki performansı merakla bekleniyor.

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’nın 12. haftasında dev derbi Inter ile Milan arasında oynanacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İnter-Milan maçı şifreli ekranlara gelecek.

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleşecek Inter-Milan karşılaşması 23 Kasım Pazar günü saat 22.45’te başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter-Milan derbisinde sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.

INTER - MILAN MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Augusto, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco, Martínez, Thuram

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán, Pulišić, Leão

BETÜL TOKKAN

