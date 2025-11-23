İspanya La Liga’nın 13. haftasında, lider Real Madrid, milli aranın ardından kritik bir deplasmana çıkıyor. Xabi Alonso yönetimindeki Madrid ekibi, Eder Sarabia’nın çalıştırdığı Elche karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Elche-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi merak ediliyor.

Milli oyuncumuz Arda Güler’in bu maçta sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Elche teknik direktörü Sarabia, Arda Güler için “Real Madrid’de izlemeyi en çok sevdiğim oyuncu Arda Güler. O benim zaafım, tam bir fenomen.” ifadelerini kullanmıştı.

Elche-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu!

ELCHE-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşı karşıya geliyor. Manuel Martinez Valero Stadyumu’nda oynanacak mücadele bu akşam ekranlara gelecek. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen ve şifreli olarak izlenebilecek.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Milli yıldızımız Arda Güler’in Elche deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Teknik direktör Xabi Alonso’nun orta sahada planladığı oyun düzeninde Arda Güler de sahada yerini alacak.

ELCHE-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Elche - Real Madrid karşılaşması 23 Kasım Pazar günü saat 23.00’te oynanacak.

ELCHE-REAL MADRİD MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Elche: Dituro, Nunez, Affengruber, Traore, Pedrosa, Aguado, Pomares, Febas, Mendoza, Mir, Rodriguez

Real Madrid: Lunin, Trent, Asencio, Alaba, Carreras, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo

BETÜL TOKKAN

