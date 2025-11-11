Real Madrid'de Arda Güler ile Bellingham arasında gergin anlar: Tam bir kaos ortamıydı

LaLiga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano deplasmanından bir kez daha puansız dönen Real Madrid'de maç esnasında zaman zaman kaotik anlar yaşandı.

Eflatun beyazlılar, son haftayı puan kaybıyla tamamlarken milli yıldızımız Arda Güler ve Bellingham arasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Defensacentral; Real Madrid'in, Rayo Vallecano ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maça atıfta bulundu.

MAÇ İÇİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

"Bellingham, Arda'ya öfkeyle seslendi" şeklinde verilen haberde, ikilinin her zaman dostluk ruhu içinde olsalar da maç esnasında tansiyonun yükseldiği kaydedildi.

"TAM BİR KAOS ORTAMIYDI"

Oyuncuların maçtaki uyumsuzluğuna dikkat çekilen haberde, "Her zaman bir dostluk ruhu içinde olsalar da Arda ve Jude maçın birkaç dakikasını tartışarak geçirdiler. Vallecas'taki maç tam bir kaos ortamıydı ve oyuncular saha tamamen uyumsuzdu. Bu tartışma, hararetli olmaktan çok uzak, oyuncuların maç sırasında fark ettiği bir fırsat alanıydı. Arda ve Jude tartışırken görüldü ve Bellingham, 'Olman gereken yerde değilsin!' diyerek bağırdı." denildi.

BU SEZON 9 GOLE KATKI VERDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. 20 yaşındaki yıldız, 3 gol atıp 6 da asist yaparak toplamda 9 gole katkı sağladı.