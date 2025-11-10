Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lewandowski şov yaptı, Barcelona kazandı! Lider Real Madrid ile farkı düşürdü

Lewandowski şov yaptı, Barcelona kazandı! Lider Real Madrid ile farkı düşürdü
İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 4-2 mağlup etti ve lider Real Madrid ile puan farkını 3'e indirdi.

İspanya LaLiga'da Barcelona, lider Real Madrid'in puanı kaybettiği haftada konuk olduğu Celta Vigo'yu 4-2 mağlup etti ve haftayı kayıpsız geçti.

LEWANDOWSKI HAT-TRİCK YAPTI

Balaídos Stadyumu'nda oynanan müsabakada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 10, 37 ve 73. dakikalarda Lewandowski ve 45+5. dakikada Lamine Yamal kaydetti. 

BARCELONA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Barcelona'da Frenkie de Jong, 79 ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ZİRVEDE FARK 3'E İNDİ

Bu galibiyetin ardından Barcelona, puanını 28'e yükselterek lider Real Madrid ile farkı 3'e indirdi. Celta Vigo ise 13 puanla 13. sırada kaldı.

Milli ara sonrası Barcelona, LaLiga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Celta Vigo ise Alaves deplasmanına gidecek.

